«Рубин» победил «Акрон» благодаря автоголу и мячу на 90-й минуте

Матч в Самаре завершился со счетом 1:2. «Акрон» открыл счет на 9-й минуте, но потом забил сам себе, а в концовке пропустил от Мирлинда Даку

Мирлинд Даку (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Тольяттинский «Акрон» проиграл казанскому «Рубину» в пятом туре РПЛ.

Матч в Самаре завершился со счетом 1:2.

У хозяев счет на 9-й минуте открыл Максим Палиенко. На 54-й «Акрон» пропустил — Константин Савичев отправил мяч в свои ворота после прострела Мирлинда Даку.

На 90-й Даку забил сам и принес команде победу. Гол засчитали после длительной проверки VAR.

Даку быстрее всех в «Рубине» добрался до 20 баллов по системе «гол плюс пас»: он забил 14 голов и отдал шесть результативных передач за «Рубин» в 33 матчах РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Бибрасу Натхо — 48 матчей (статистика с 2009 года), отмечает Opta.

«Рубин» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в турнире и с 7 очками поднялся на восьмую строчку в таблице.

«Акрон» не побеждает на протяжении трех туров и идет на 12-м месте (4 очка).

В шестом туре «Рубин» 23 августа примет махачкалинское «Динамо», а «Акрон» на следующий день встретится в Москве с ЦСКА.