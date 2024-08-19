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«Рубин» победил «Акрон» благодаря автоголу и мячу на 90-й минуте

«Рубин» победил «Акрон» благодаря автоголу Савичева и мячу Даку на 90-й минуте
Матч в Самаре завершился со счетом 1:2. «Акрон» открыл счет на 9-й минуте, но потом забил сам себе, а в концовке пропустил от Мирлинда Даку
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Тольяттинский «Акрон» проиграл казанскому «Рубину» в пятом туре РПЛ.

Матч в Самаре завершился со счетом 1:2.

У хозяев счет на 9-й минуте открыл Максим Палиенко. На 54-й «Акрон» пропустил — Константин Савичев отправил мяч в свои ворота после прострела Мирлинда Даку.

На 90-й Даку забил сам и принес команде победу. Гол засчитали после длительной проверки VAR.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

Даку быстрее всех в «Рубине» добрался до 20 баллов по системе «гол плюс пас»: он забил 14 голов и отдал шесть результативных передач за «Рубин» в 33 матчах РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Бибрасу Натхо — 48 матчей (статистика с 2009 года), отмечает Opta.

«Рубин» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в турнире и с 7 очками поднялся на восьмую строчку в таблице.

«Акрон» не побеждает на протяжении трех туров и идет на 12-м месте (4 очка).

В шестом туре «Рубин» 23 августа примет махачкалинское «Динамо», а «Акрон» на следующий день встретится в Москве с ЦСКА.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Мирлинд Даку ФК Рубин Казань ФК Акрон
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