«Рубин» победил «Акрон» благодаря автоголу и мячу на 90-й минуте
Тольяттинский «Акрон» проиграл казанскому «Рубину» в пятом туре РПЛ.
Матч в Самаре завершился со счетом 1:2.
У хозяев счет на 9-й минуте открыл Максим Палиенко. На 54-й «Акрон» пропустил — Константин Савичев отправил мяч в свои ворота после прострела Мирлинда Даку.
На 90-й Даку забил сам и принес команде победу. Гол засчитали после длительной проверки VAR.
Даку быстрее всех в «Рубине» добрался до 20 баллов по системе «гол плюс пас»: он забил 14 голов и отдал шесть результативных передач за «Рубин» в 33 матчах РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Бибрасу Натхо — 48 матчей (статистика с 2009 года), отмечает Opta.
«Рубин» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в турнире и с 7 очками поднялся на восьмую строчку в таблице.
«Акрон» не побеждает на протяжении трех туров и идет на 12-м месте (4 очка).
В шестом туре «Рубин» 23 августа примет махачкалинское «Динамо», а «Акрон» на следующий день встретится в Москве с ЦСКА.
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