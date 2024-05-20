Российский футболист возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Дании
Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Дании, оформив дубль в игре 31-го тура с «Видовре» (2:0).
Онугха забил в седьмом матче подряд, у него 15 голов в 31 матче.
«Вайле» по итогам прошлого сезона вернулся в топ-дивизион, но после 22 туров был предпоследним и в третьем круге чемпионата играет в группе вылета, где занимает третье место из шести (девятое из 12 в чемпионате).
Онугха родился в Москве, у него также есть гражданство Нигерии. Контракт 27-летнего форварда с датским клубом рассчитан до лета 2025 года.
В РПЛ Онугха провел 40 матчей за «Краснодар», «Тамбов», «Рубин» и «Крылья» и забил шесть голов.
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