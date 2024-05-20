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Российский футболист возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Дании

Российский футболист Онугха возглавил список лучших бомбардиров в Дании
Герман Онугха с 2021 года играет в Дании за «Вайле». В этом сезоне он забил 15 мячей в 31 матче, при этом его команда занимает только девятое место из 12
Герман Онугха
Герман Онугха (Фото: IMAGO / Gonzales Photo / Kent Rasmussen / ТАСС)

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Дании, оформив дубль в игре 31-го тура с «Видовре» (2:0).

Онугха забил в седьмом матче подряд, у него 15 голов в 31 матче.

«Вайле» по итогам прошлого сезона вернулся в топ-дивизион, но после 22 туров был предпоследним и в третьем круге чемпионата играет в группе вылета, где занимает третье место из шести (девятое из 12 в чемпионате).

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Онугха родился в Москве, у него также есть гражданство Нигерии. Контракт 27-летнего форварда с датским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В РПЛ Онугха провел 40 матчей за «Краснодар», «Тамбов», «Рубин» и «Крылья» и забил шесть голов.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Дания

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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