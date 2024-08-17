Клуб Слуцкого нанес лидеру чемпионата Китая первое поражение в сезоне
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Шанхай Порт» со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Китая.
У гостей гол забил Ван Шэньчао (12-я минута), в составе хозяев отличились Юй Ханьчао (79) и Андре (82, 90+6).
На 33-й минуте Андре не реализовал пенальти. «Шанхай Порт» с 22-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Вэй Чжэня.
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидирует с 63 очками «Шанхай Порт», проигравший впервые в сезоне. До завершения чемпионата остается шесть туров.
В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» 22 августа в 1/4 финала Кубка Китая сыграет с клубом «Бэйцзин Гоань».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов