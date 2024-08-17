 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб Слуцкого нанес лидеру чемпионата Китая первое поражение в сезоне

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого нанес лучшему клубу Китая первое поражение в сезоне
«Шанхай Шэньхуа» пропустил на 12-й минуте, но в итоге одержал волевую победу над «Шанхай Порт» со счетом 3:1. Теперь команда Слуцкого на два очка отстает от первого места в чемпионате Китая
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Шанхай Порт» со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Китая.

У гостей гол забил Ван Шэньчао (12-я минута), в составе хозяев отличились Юй Ханьчао (79) и Андре (82, 90+6).

На 33-й минуте Андре не реализовал пенальти. «Шанхай Порт» с 22-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Вэй Чжэня.

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидирует с 63 очками «Шанхай Порт», проигравший впервые в сезоне. До завершения чемпионата остается шесть туров.

Китайский клуб Слуцкого проиграл впервые в сезоне
Спорт
Леонид Слуцкий

В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» 22 августа в 1/4 финала Кубка Китая сыграет с клубом «Бэйцзин Гоань».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа Китай
Материалы по теме
Китайский клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 24 матчей
Спорт
Слуцкий одержал крупнейшую победу с момента начала работы в Китае
Спорт
Клуб Слуцкого со счетом 5:0 разгромил аутсайдера чемпионата Китая
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Саакашвили заявил о надежде после обмена заключенными с РоссиейПолитика, 16:54
Клуб Слуцкого нанес лидеру чемпионата Китая первое поражение в сезонеСпорт, 16:46
Пограничники задержали словака, нелегально вывозившего украинцевПолитика, 16:44
Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороныПолитика, 16:38
Axios сообщил, что США рассчитывают на скорое заключение сделки по ГазеПолитика, 16:29
«Ливерпуль» выиграл первый матч в сезоне с новым главным тренеромСпорт, 16:27
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роумингПолитика, 16:10
Отца лучшего молодого игрока Евро-2024 выписали из больницыСпорт, 15:54
Летевший в Цюрих самолет экстренно сел в Астане и съехал на грунтОбщество, 15:51
Глава «Росатома» предупредил МАГАТЭ об угрозах для двух АЭСПолитика, 15:49
СК выявил 10 бывших мигранов-уклонистов после рейда в ПодмосковьеОбщество, 15:41
Умер автор фильмов «Профессия — репортер» Евгений КсензенкоОбщество, 15:32
Зеленский призвал Совет церквей поддержать проект против влияния РоссииПолитика, 15:23