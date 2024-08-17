Клуб Слуцкого нанес лидеру чемпионата Китая первое поражение в сезоне

«Шанхай Шэньхуа» пропустил на 12-й минуте, но в итоге одержал волевую победу над «Шанхай Порт» со счетом 3:1. Теперь команда Слуцкого на два очка отстает от первого места в чемпионате Китая

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Шанхай Порт» со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Китая.

У гостей гол забил Ван Шэньчао (12-я минута), в составе хозяев отличились Юй Ханьчао (79) и Андре (82, 90+6).

На 33-й минуте Андре не реализовал пенальти. «Шанхай Порт» с 22-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Вэй Чжэня.

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидирует с 63 очками «Шанхай Порт», проигравший впервые в сезоне. До завершения чемпионата остается шесть туров.

В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» 22 августа в 1/4 финала Кубка Китая сыграет с клубом «Бэйцзин Гоань».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.