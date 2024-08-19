Самый титулованный тренер мира Карполь еще на год отложил уход из волейбола

Самый титулованный тренер мира еще на год отложил уход из волейбола

Николай Карполь работает тренером с 1959 года, на протяжении 54 лет возглавляет «Уралочку». Он заявил, что решил дать себе еще один год и завершить карьеру в 87 лет

Николай Карполь (Фото: Анна Майорова / ТАСС)

Главный тренер «Уралочки-НТМК», самый титулованный тренер мира Николай Карполь заявил ТАСС, что планирует закончить карьеру через год, когда проведет во главе екатеринбургской команды рекордные 55 лет.

В июле прошлого года Карполь говорил, что сезон 2023/24 может стать для него последним.

«Добавлю еще один год, — сказал Карполь. — Прошлый мировой рекорд Гиннесса принадлежал американскому тренеру [Кони Мэку], который работал с одной командой с 1901 по 1950 год».

Карполю 86 лет, в качестве тренера он выиграл две Олимпиады (1980, 1988 годы), чемпионат мира (1990), семь чемпионатов Европы и 25 раз приводил «Уралочку» к победе в чемпионате страны (СССР / России). В 2009 году тренер был введен в Зал волейбольной славы.