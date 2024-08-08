Самый возрастной игрок в истории Евро Пепе завершил карьеру
Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии защитник Пепе сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что завершил карьеру в 41 год.
Футболист опубликовал видеоролик со всеми завоеванными трофеями и написал в комментарии «Спасибо».
Пепе родился в Бразилии и начинал играть в футбол на родине. С 2002 года выступал за португальские «Маритиму» и «Порту». В 2007–2017 годах он был игроком мадридского «Реала» и трижды победил с ним в Лиге чемпионов. Потом ушел в «Бешикташ», а в 2019-м вернулся в «Порту».
За сборную Португалии Пепе с 2007 года провел 141 матч и забил восемь мячей, выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).
На прошедшем в Германии чемпионате Европы Пепе стал самым возрастным игроком в истории, побив рекорд венгерского голкипера Габора Кирая.
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