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Самый возрастной игрок в истории Евро Пепе завершил карьеру

Пепе на Евро-2024 стал самым возрастным игроком турнира в истории. Всего за сборную он провел 141 матч с 2007 года, а на клубном уровне главных успехов добился с «Реалом» и «Порту»
Пепе и Криштиану Роналду
Пепе и Криштиану Роналду (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии защитник Пепе сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что завершил карьеру в 41 год.

Футболист опубликовал видеоролик со всеми завоеванными трофеями и написал в комментарии «Спасибо».

Пепе родился в Бразилии и начинал играть в футбол на родине. С 2002 года выступал за португальские «Маритиму» и «Порту». В 2007–2017 годах он был игроком мадридского «Реала» и трижды победил с ним в Лиге чемпионов. Потом ушел в «Бешикташ», а в 2019-м вернулся в «Порту».

За сборную Португалии Пепе с 2007 года провел 141 матч и забил восемь мячей, выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).

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На прошедшем в Германии чемпионате Европы Пепе стал самым возрастным игроком в истории, побив рекорд венгерского голкипера Габора Кирая.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Португалии по футболу
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