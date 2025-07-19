Овечкин рассказал, что хоккеисты пытались добиться допуска на Олимпиаду
Российские хоккеисты предпринимали попытки повлиять на ситуацию с допуском национальной команды до Олимпиады 2026 года. Об этом журналистам рассказал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Трехкратного чемпиона мира спросили, была ли теоретическая возможность группой российских хоккеистов с его участием через руководство НХЛ добиться допуска сборной на Игры. «Это не первый раз, у нас были попытки. Не хотелось бы наступать на одни и те же грабли», — ответил Овечкин, которого цитирует «Спорт-Экспресс».
В Международной федерации хоккея (IIHF) в мае сообщили, что сборная России не вошла в окончательный состав участников олимпийского турнира. Российскую команду заменит сборная Франции.
Российская команда отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. На Играх-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро.
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