Вылетевшая из элиты Франция заменила сборную России на Олимпиаде
Участие сборной Франции в хоккейном турнире зимней Олимпиады 2026 года официально подтверждено как для мужской, так и для женской команды, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Франции.
Из-за отстранения сборных России обе французские команды попали на Олимпиаду как занявшие вторые места по итогам квалификационных турниров.
Мужская сборная Франции не участвовала в Олимпийских играх с 2002 года, а женская не попадала на них ни разу. В этом году мужская сборная Франции вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира.
Во французской федерации признали, что попали на Игры в том числе по неспортивным причинам — из-за конфликта на Украине — и это «сложно праздновать».
В IIHF ранее заявили, что сборная России не вошла в окончательный состав участников олимпийского турнира.
Российская команда отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. На Играх-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро.
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