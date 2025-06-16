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Олимпиада-2026 ,  
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Вылетевшая из элиты Франция заменила сборную России на Олимпиаде

Сборные Франции по хоккею заменили команды России на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Сборная Франции вылетела в этом году из топ-дивизиона ЧМ и не играла на Олимпиадах с 2002 года. Во французской федерации признали, что попали на Игры из-за конфликта на Украине и это «сложно праздновать»
Фото: Elsa / Getty Images
Фото: Elsa / Getty Images

Участие сборной Франции в хоккейном турнире зимней Олимпиады 2026 года официально подтверждено как для мужской, так и для женской команды, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Франции.

Из-за отстранения сборных России обе французские команды попали на Олимпиаду как занявшие вторые места по итогам квалификационных турниров.

Мужская сборная Франции не участвовала в Олимпийских играх с 2002 года, а женская не попадала на них ни разу. В этом году мужская сборная Франции вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира.

Во французской федерации признали, что попали на Игры в том числе по неспортивным причинам — из-за конфликта на Украине — и это «сложно праздновать».

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В IIHF ранее заявили, что сборная России не вошла в окончательный состав участников олимпийского турнира.

Российская команда отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. На Играх-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро.

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