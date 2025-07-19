Овечкин пожелал Карпину стать чемпионом России с «Динамо»

В первом туре нового сезона РПЛ «бело-голубые» 18 июля сыграли вничью с «Балтикой»

Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин надеется, что московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина станет чемпионом России по футболу. Об этом он заявил журналистам.

«К сожалению, вчера не удалось его [Карпина] увидеть. Думаю, он недоволен результатом. Желаю ему успехов и удачи, а команде — побед, стать чемпионом. Надеюсь, с Карпиным «Динамо» станет чемпионом», — цитирует Овечкина «РИА Новости».

«Динамо» накануне в первом туре РПЛ нового сезона сыграло вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, он будет совмещать посты в национальной команде и клубе.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013).