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Спорт ,  
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«Динамо» во главе с Карпиным сыграло вничью в стартовом матче сезона РПЛ

«Динамо» не смогло победить «Балтику» в стартовом матче нового сезона РПЛ
Встреча против калининградской «Балтики» завершилась со счетом 1:1
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей гол забил Брайан Хиль (12-я минута), у хозяев отличился Хуан Хосе Касерес (48).

Это была первая игра нового сезона РПЛ.

«Динамо» провело первый официальный матч во главе с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России.

Для Карпина это третий клуб в РПЛ и 325-й матч в лиге (134 — в «Спартаке», 190 — в «Ростове»). С главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым Карпин ранее встречался четыре раза в РПЛ (три победы и ничья), а впервые это произошло еще в 2011 году, когда Карпин работал в «Спартаке», а Талалаев был и.о. в «Ростове», сообщает Opta.

Хиль забил первый гол в истории чемпионата России для представителей Сальвадора.

В следующем туре «Динамо» 26 июля примет «Ростов», «Балтика», новичок РПЛ, в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Балтика Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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