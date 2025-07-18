«Динамо» во главе с Карпиным сыграло вничью в стартовом матче сезона РПЛ

Встреча против калининградской «Балтики» завершилась со счетом 1:1

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей гол забил Брайан Хиль (12-я минута), у хозяев отличился Хуан Хосе Касерес (48).

Это была первая игра нового сезона РПЛ.

«Динамо» провело первый официальный матч во главе с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России.

Для Карпина это третий клуб в РПЛ и 325-й матч в лиге (134 — в «Спартаке», 190 — в «Ростове»). С главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым Карпин ранее встречался четыре раза в РПЛ (три победы и ничья), а впервые это произошло еще в 2011 году, когда Карпин работал в «Спартаке», а Талалаев был и.о. в «Ростове», сообщает Opta.

Хиль забил первый гол в истории чемпионата России для представителей Сальвадора.

В следующем туре «Динамо» 26 июля примет «Ростов», «Балтика», новичок РПЛ, в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».