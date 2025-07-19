Клуб Слуцкого обыграл лидера и возглавил таблицу чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» выиграл со счетом 3:1 у «Бэйцзин Гоань» и вышел в единоличные лидеры чемпионата страны после 17 туров

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Бэйцзин Гоань» со счетом 3:1 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Китая.

В составе победителей голы забили Луис Нлаво (седьмая минута), У Си (21) и Юй Ханьчао (90+8). У проигравших отличился Гонсалу Родригеш (26).

Перед этим туром у «Шанхай Шэньхуа» и «Бэйцзин Гоань» было по 38 очков, теперь же команда Слуцкого вышла в лидеры чемпионата Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 июля примет «Хэнань».

«Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира. В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.

На этой неделе Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа» до конца 2027 года.