Клуб Слуцкого обыграл лидера и возглавил таблицу чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Бэйцзин Гоань» со счетом 3:1 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Китая.
В составе победителей голы забили Луис Нлаво (седьмая минута), У Си (21) и Юй Ханьчао (90+8). У проигравших отличился Гонсалу Родригеш (26).
Перед этим туром у «Шанхай Шэньхуа» и «Бэйцзин Гоань» было по 38 очков, теперь же команда Слуцкого вышла в лидеры чемпионата Китая.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 27 июля примет «Хэнань».
«Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира. В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.
На этой неделе Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа» до конца 2027 года.
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