Оргкомитет Олимпиады восстановил работу после сбоя Windows

Оргкомитет Олимпиады восстановил работу в штатном режиме после сбоя Windows

В оргкомитете отметили, что аккредитационные центры возобновили работу. Утром 19 июля произошел глобальный сбой в работе Windows, в том числе он затронул IT-системы оргкомитета Олимпиады

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже возобновил работу в штатном режиме после глобального сбоя в работе операционной системы Windows. Об этом сообщается на сайте Игр.

«Вся деятельность оргкомитета Париж-2024 возобновилась в обычном режиме после глобальной IТ-проблемы, произошедшей сегодня утром и временно затронувшей ограниченное количество наших собственных IТ-служб. Благодаря этому наши аккредитационные центры смогли возобновить работу», — говорится в сообщении.

Ранее оргкомитет Олимпиады сообщал, что глобальный сбой Windows затронул IT-системы организации.

Утром 19 июля произошел глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure. Он повлек проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows, России проблема массово не коснулась.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.