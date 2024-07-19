Оргкомитет Олимпиады восстановил работу после сбоя Windows
Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже возобновил работу в штатном режиме после глобального сбоя в работе операционной системы Windows. Об этом сообщается на сайте Игр.
«Вся деятельность оргкомитета Париж-2024 возобновилась в обычном режиме после глобальной IТ-проблемы, произошедшей сегодня утром и временно затронувшей ограниченное количество наших собственных IТ-служб. Благодаря этому наши аккредитационные центры смогли возобновить работу», — говорится в сообщении.
Ранее оргкомитет Олимпиады сообщал, что глобальный сбой Windows затронул IT-системы организации.
Утром 19 июля произошел глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure. Он повлек проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows, России проблема массово не коснулась.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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