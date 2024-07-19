Глобальный сбой Windows затронул IT-системы оргкомитета Олимпиады

В организационном комитете Игр в Париже сообщили, что были активированы планы действий в чрезвычайных ситуациях для продолжения операций

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Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже сообщил, что его информационные системы затронул глобальный сбой Windows.

Как сообщает Reuters, в заявлении оргкомитета говорится, что он активировал планы действий в чрезвычайных ситуациях для продолжения операций.

Утром 19 июля в разных странах мира произошел глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure, он повлек проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows, России проблема массово не коснулась.

Эксперты связывают сбой с установленными системами защиты Crowdstrike — это система безопасности, блокирующая кибератаки. Компания CrowdStrike подтвердила наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.