Российская премьер-лига назвала сумму призового фонда на сезон 2024/25
Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила на своем сайте сумму призового фонда, который будет распределяться между клубами в сезоне 2024/25.
В предстоящем сезоне часть коммерческих поступлений пойдет в отдельный призовой фонд, сумма которого составит 555 млн руб. Деньги будут распределяются между клубами по двум критериям: средней посещаемости и средней заполняемости на домашних матчах, а также медиаактивности.
В медиаактивность входят работа в социальных сетях, вклад в медиапродукт (дополнительные интервью в микст-зоне, съемки послематчевой речи тренера, GoPro-камеры и микрофоны), видеопрезентация команд для графики основного вещателя, а также «яркие кейсы», получившие награды на итоговой церемонии вручения наград по итогам сезона РПЛ (лучшее промо, лучший мерч, самый медийный игрок и т.д.).
Каждый клуб получает баллы, которые суммируются и в итоге определяют места клубов при распределении средств. При этом баллы могут сниматься за нарушения технического регламента РПЛ в части общения со СМИ.
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.
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