Грузин стал одним из двух самых дорогих голкиперов в мире после Евро-2024
Грузин Георгий Мамардашвили и португалец Диогу Кошта делят первое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt после обновления рыночной стоимости игроков по итогам Евро-2024.
Оба футболиста теперь оцениваются в €45 млн. Они обошли итальянца Джанлуиджи Доннарумму (ПСЖ) и швейцарца Грегора Кобеля («Боруссия», Дортмунд), цена которых составляет €40 млн.
23-летний Мамардашвили, выступающий за испанскую «Валенсию», прибавил в цене €10 млн, 24-летний Кошта («Порту») — €5 млн.
Мамардашвили на Евро-2024 сделал 30 сейвов. Он остановился в двух шагах от рекорда Игоря Акинфеева, который на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара.
Кошта отразил все три удара в серии пенальти с командой Словении в 1/8 финала. Он стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти, и первым, отразившим три удара.
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