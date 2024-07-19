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Евро-2024 ,  
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Грузин стал одним из двух самых дорогих голкиперов в мире после Евро-2024

Мамардашвили стал одним из двух самых дорогих голкиперов в мире после Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Transfermarkt теперь оценивает стоимость Георгия Мамардашвили и португальца Диогу Кошту в €45 млн. В списке самых дорогих вратарей мира они обошли итальянца Джанлуиджи Доннарумму и швейцарца Грегора Кобеля
Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Грузин Георгий Мамардашвили и португалец Диогу Кошта делят первое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt после обновления рыночной стоимости игроков по итогам Евро-2024.

Оба футболиста теперь оцениваются в €45 млн. Они обошли итальянца Джанлуиджи Доннарумму (ПСЖ) и швейцарца Грегора Кобеля («Боруссия», Дортмунд), цена которых составляет €40 млн.

23-летний Мамардашвили, выступающий за испанскую «Валенсию», прибавил в цене €10 млн, 24-летний Кошта («Порту») — €5 млн.

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Мамардашвили на Евро-2024 сделал 30 сейвов. Он остановился в двух шагах от рекорда Игоря Акинфеева, который на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара.

Кошта отразил все три удара в серии пенальти с командой Словении в 1/8 финала. Он стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти, и первым, отразившим три удара.

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Иван Витченко Иван Витченко
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