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Евро-2024 ,  
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Грузинский вратарь остановился в двух сейвах от рекорда Акинфеева на Евро

Вратарь Мамардашвили остановился в двух сейвах от рекорда Акинфеева на Евро
Сюжет
Евро-2024
Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024. Игорь Акинфеев на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара
Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Вратарь сборной Грущии Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов на чемпионате Европы 2024 года. Как сообщает Opta, это второй результат в истории Евро.

Только россиянин Игорь Акинфеев на Евро-2008 делал больше (32) в истории чемпионатов Европы.

У итальянца Франческо Тольдо также было 30 сейвов на Евро-2000.

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Фото:Alex Grimm / Getty Images

Статистика по этому показателю доступна с 1980 года.

Сборная Грузии 30 июня в 1/8 финала Евро-2024 проиграла команде Испании со счетом 1:4 и вылетела с турнира.

Мамардашвили 23 года, он выступает за испанскую «Валенсию».

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Футбол Евро-2024 сборная Грузии по футболу Игорь Акинфеев Георгий Мамардашвили
Игорь Акинфеев фото

Игорь Акинфеев

спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
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