Грузинский вратарь остановился в двух сейвах от рекорда Акинфеева на Евро
Вратарь сборной Грущии Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов на чемпионате Европы 2024 года. Как сообщает Opta, это второй результат в истории Евро.
Только россиянин Игорь Акинфеев на Евро-2008 делал больше (32) в истории чемпионатов Европы.
У итальянца Франческо Тольдо также было 30 сейвов на Евро-2000.
Статистика по этому показателю доступна с 1980 года.
Сборная Грузии 30 июня в 1/8 финала Евро-2024 проиграла команде Испании со счетом 1:4 и вылетела с турнира.
Мамардашвили 23 года, он выступает за испанскую «Валенсию».
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