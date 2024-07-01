Вратарь Мамардашвили остановился в двух сейвах от рекорда Акинфеева на Евро

Грузинский вратарь остановился в двух сейвах от рекорда Акинфеева на Евро

Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024. Игорь Акинфеев на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара

Георгий Мамардашвили (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Вратарь сборной Грущии Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов на чемпионате Европы 2024 года. Как сообщает Opta, это второй результат в истории Евро.

Только россиянин Игорь Акинфеев на Евро-2008 делал больше (32) в истории чемпионатов Европы.

У итальянца Франческо Тольдо также было 30 сейвов на Евро-2000.

Статистика по этому показателю доступна с 1980 года.

Сборная Грузии 30 июня в 1/8 финала Евро-2024 проиграла команде Испании со счетом 1:4 и вылетела с турнира.

Мамардашвили 23 года, он выступает за испанскую «Валенсию».