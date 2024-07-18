 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Ямаль стал самым подорожавшим футболистом по итогам Евро-2024

Transfermarkt: стоимость 17-летнего Ямаля достигла рекордных €120 млн после Евро
Сюжет
Евро-2024
Форвард «Барселоны» прибавил в цене €30 млн. Теперь рыночная стоимость 17-летнего футболиста оценивается в €120 млн. Испанец стал первым игроком в возрасте до 19 лет, преодолевшим отметку в €100 млн в истории Transfermarkt
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Transfermarkt обновил стоимость футболистов, лучшего всего проявивших себя на прошедшем чемпионате Европы в Германии.

Всего свою трансферную стоимость увеличили 35 игроков. Самую большую прибавку, €30 млн, получил 17-летний форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024. Теперь его рыночная стоимость оценивается в €120 млн.

Ямаль стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, преодолевшим отметку в €100 млн в истории оценки Transfermarkt, которая фиксируется с 2004 года.

Лучший молодой игрок Евро взял номер Месси в «Барселоне»
Спорт
Ламин Ямаль

Топ-10 самых подорожавших игроков после Евро-2024:

  • Ламин Ямаль (Испания «Барселона») — прибавил €30 млн (€120 млн);
  • Арда Гюлер (Турция, «Реал») — €15 млн (€45 млн);
  • Риккардо Калафьори (Италия, «Болонья») — €15 млн (€45 млн);
  • Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») — €10 млн (€130 млн);
  • Родри (Испания, «Манчестер Сити») — €10 млн (€130 млн);
  • Нико Уильямс (Испания, «Атлетик») — €10 млн (€70 млн);
  • Дани Ольмо (Испания, «Лейпциг») — €10 млн (€60 млн);
  • Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») — €10 млн (€45 млн);
  • Ферди Кадиоглу (Турция, «Фенербахче») — €9 млн (€30 млн);
  • Дан Ндойе (Швейцария, «Болонья») — €8 млн (€22 млн).
Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Ламин Ямаль ФК Барселона сборная Испании по футболу Георгий Мамардашвили Арда Гюлер Родри
Ямаль Ламин фото

Ямаль Ламин

13 июля 2007 года
Материалы по теме
«Барселона» закрыла все свои академии в самой густонаселенной стране мира
Спорт
Ямаль назвал победу на Евро лучшим подарком на день рождения
Спорт
Ямаль в 17 лет получил приз лучшему молодому игроку Евро-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Орбан заявил, что предложенный им мирный план «движется хорошо» Политика, 14:40
Псковскую журналистку Прокопьеву объявили в розыск Политика, 14:36
Минцифры ответило на сообщения о кражах квартир через «Госуслуги» Общество, 14:34
Ямаль стал самым подорожавшим футболистом по итогам Евро-2024 Спорт, 14:31
Минобороны отчиталось об улучшении позиций на трех направлениях в ДНР Политика, 14:28
Клиенты биржи Mt. Gox получат $9 млрд в биткоинах. Куда пойдут эти деньги Крипто, 14:27
Фавориты сезона отчетов США: на кого «ставить» инвесторам Pro, 14:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
А на ушах повязки: республиканцы пришли на съезд и поддержали Трампа Политика, 14:25
Променяет ли Кузнецов НХЛ на СКА. Что известно о самом громком трансфере Спорт, 14:22
Ликсутов рассказал о сокращении времени ожидания поездов на БКЛ Город, 14:22
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:16
В Подмосковье девушку обвинили в терроризме за поджог машины полиции Общество, 14:12
В Махачкале задержали мужчину, сбившего полицейских при попытке скрыться Общество, 14:07
Криптобиржи стали намного чаще делать листинг новых монет. Что это значит Крипто, 14:06