Ямаль стал самым подорожавшим футболистом по итогам Евро-2024

Форвард «Барселоны» прибавил в цене €30 млн. Теперь рыночная стоимость 17-летнего футболиста оценивается в €120 млн. Испанец стал первым игроком в возрасте до 19 лет, преодолевшим отметку в €100 млн в истории Transfermarkt

Ламин Ямаль (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Transfermarkt обновил стоимость футболистов, лучшего всего проявивших себя на прошедшем чемпионате Европы в Германии.

Всего свою трансферную стоимость увеличили 35 игроков. Самую большую прибавку, €30 млн, получил 17-летний форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024. Теперь его рыночная стоимость оценивается в €120 млн.

Ямаль стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, преодолевшим отметку в €100 млн в истории оценки Transfermarkt, которая фиксируется с 2004 года.

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