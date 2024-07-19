Чемпионка мира по волейболу Старцева объявила о завершении карьеры

Старцевой 35 лет. Она пятикратная чемпионка России, в сборной побеждала на чемпионате Европы в 2015 году

Евгения Старцева (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Чемпионка мира 2010 года по волейболу в составе сборной России Евгения Старцева завершила карьеру. Об этом 35-летняя спортсменка сообщила «Чемпионату».

«Для кого-то это будет радость, для кого-то разочарование, но это действительно так. Такое решение я приняла уже после завершения сезона», — сказала Старцева.

По словам спортсменки, шансов, что она в будущем решит возобновить карьеру, почти нет. «На данный момент, я официально заявляю, что заканчиваю. Опять же, что будет через год или два, не знаю. Но пока шанс того, что я вернусь, очень маленький. Это даже не 10%, а 1%», — добавила Старцева.

В составе сборной России она выиграла чемпионат мира (2010), чемпионат Европы (2015), завоевала бронзу Кубка мира (2019), серебро (2009) и бронзу (2014) Гран-при.

В клубной карьере Старцева выступала за «Автодор-Метар», краснодарское «Динамо», «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо», которое покинула по окончании прошлого сезона. Она пятикратная чемпионка России и семикратная обладательница Кубка России.

В апреле карьеру завершила другая чемпионка мира 2010 года в составе сборной России — Татьяна Кошелева.