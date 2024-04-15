Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира по волейболу объявила о завершении карьеры

Татьяна Кошелева решила уйти из профессионального спорта в возрасте 35 лет

Татьяна Кошелева (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпионка мира 2010 года по волейболу Татьяна Кошелева завершила карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня хочу объявить, что официально завершаю карьеру профессионального спортсмена», — написала 35-летняя спортсменка.

Кошелева в составе сборной России также стала двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015) и бронзовым призером ЧЕ 2007.

Она является лучшей нападающей чемпионата мира 2010 года. На чемпионатах Европы 2013 и 2015 годов стала самым ценным игроком соревнований. В 2021 году объявила о завершении выступлении в сборной.

Она выступала за московское, казанское и краснодарское «Динамо», турецкие клубы «Эджзаджибаши» и «Галатасарай», калининградский «Локомотив», итальянские «Валлефолью» и «Савино», китайский «Гундун». Является трехкратной чемпионкой России и пятикратной обладательницей кубка страны. В составе «Эджзаджибаши» выиграла клубный чемпионат мира.