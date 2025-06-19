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Спорт ,  
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Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ»

Канделаки: ждем Карпина в качестве гендиректора «Матч ТВ»
Карпин поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Тащиным о показе матчей сборной и предложил отдать их «Первому каналу». Канделаки заявила, что раз тренер лучше экспертов разбирается в телебизнесе, то может руководить «Матч ТВ»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Управляющий директор «Матч ТВ» Тинатин Канделаки заявила в телеграм-канале, что главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения тренерской карьеры может занять руководящий пост на телеканале.

«Валерий Георгиевич, родной, как только тренером закончите работать, ждем вас в качестве гендиректора телеканала «Матч ТВ». Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов», — сказала Канделаки.

Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ»
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Ранее в четверг во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Карпин устроил перепалку с генеральным продюсером телеканал Александром Тащиным. В частности, тренер предложил перенести трансляции игр сборной России на «Первый канал» для увеличения аудитории, а также заявил, что эксперты «Матч ТВ» в предматчевых студиях «несут хрень».

Карпин после сессии на ПМЭФ заявил «Матч ТВ», что шутил и хотел «разбавить атмосферу».

Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ»

В июне Карпин также возглавил московское «Динамо».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол «Матч ТВ» Валерий Карпин Тина Канделаки
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