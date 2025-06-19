 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Баскетбол НБА. Финал Индиана Оклахома-Сити 1 2,98 x 2 1,43 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Челси 1 4,1 x 3,65 2 1,93 Футбол Клубный ЧМ. США Бавария Бока Хуниорс 1 1,22 x 6,5 2 13 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,27 x 5,7 2 11 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,06 x 14 2 31 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 17 x 7,5 2 1,16 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,57 x 3,95 2 6,2 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5 x 4,2 2 1,62 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,63 x 3,9 2 5,5 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,1 x 51 2 1,77 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Карпин предложил перенести матчи сборной России на «Первый канал»

Карпин предложил показывать сборную на «Первом канале» вместо «Матч ТВ»
Карпин считает, что аудитория матчей сборной повысится, если их показывать на «Первом канале». Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин возразил, что другие каналы не будут делать расширенные трансляции, но Карпин их тоже раскритиковал
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предложил перенести трансляции матчей команды на «Первый канал» и поспорил об этом с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Карпин заявил, что повысить аудиторию матчей сборной «очень просто». «Надо просто уйти на «Первый канал» и не показывать на «Матч ТВ». И аудитория повысится», — сказал Карпин и улыбнулся.

Тащин возразил ему, что не повысится, на что Карпин добавил: «Ну не понизится точно».

Карпин предложил перенести матчи сборной России на «Первый канал»
Video

Тащин отметил, что никакой канал не будет показывать «час обвязки до, час после» и что совокупная аудитория на «Матч ТВ» будет выше.

«Так вы этим и берете — что за час раньше всякую хрень сидят эксперты и несут, ну о'кей», — ответил Карпин, добавив, что его самого «заставляют» к ним ходить.

В «Динамо» назвали сборную России основным местом работы Карпина
Спорт
Валерий Карпин

Позднее Карпин сказал «Матч ТВ», что шутил во время разговора с Тащиным, чтобы «разбавить чуть‑чуть атмосферу».

Присутствовавший на этой же сессии генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал диалог Тащина и Карпина «дружеским разговором».

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин «Матч ТВ»
Материалы по теме
Защитник сборной России Осипенко перешел в «Динамо» вслед за Карпиным
Спорт
Генпродюсер раскрыл причину отказа «Матч ТВ» от трансляций Клубного ЧМ
Спорт
Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на ₽250 тыс. за интервью «Матч ТВ»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
На премию «Вызов» поступило 632 заявки из 40 стран Пресс-релиз, 18:35
На ПМЭФ назвали самые быстрорастущие технологические отрасли Отрасли, 18:34
В России учредили медаль Александра Твардовского Политика, 18:26
Альфа-банк, РЭО и УКООЛО профинансируют проект по переработке отходов Пресс-релиз, 18:25
Замглавы ВТБ дал совет россиянам по составлению пенсионного портфеля Инвестиции, 18:25
Рублев упустил два матчбола и не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP Спорт, 18:24
В 15 регионах России применят Стандарт общественного капитала бизнеса Отрасли, 18:20
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Уверен, еда вкусная»: на ПМЭФ нашли робота-официанта Технологии и медиа, 18:20
Дивиденды ВТБ направят на реконструкцию «Северной верфи» Бизнес, 18:18
ЦБ опустил официальный курс евро ниже ₽90 Инвестиции, 18:17
Россия и Индонезия создали инвестиционную платформу объемом €2 млрд Политика, 18:17
Нетаньяху приехал на место удара Ирана по больнице Политика, 18:15
ВТБ продал долю в онлайн-кинотеатре «Иви» Технологии и медиа, 18:10
Эксперты ПМЭФ поделились опытом оптимизации бизнеса с помощью ИИ Отрасли, 18:10