Карпин предложил перенести матчи сборной России на «Первый канал»

Карпин считает, что аудитория матчей сборной повысится, если их показывать на «Первом канале». Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин возразил, что другие каналы не будут делать расширенные трансляции, но Карпин их тоже раскритиковал

Валерий Карпин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предложил перенести трансляции матчей команды на «Первый канал» и поспорил об этом с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Карпин заявил, что повысить аудиторию матчей сборной «очень просто». «Надо просто уйти на «Первый канал» и не показывать на «Матч ТВ». И аудитория повысится», — сказал Карпин и улыбнулся.

Тащин возразил ему, что не повысится, на что Карпин добавил: «Ну не понизится точно».

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Тащин отметил, что никакой канал не будет показывать «час обвязки до, час после» и что совокупная аудитория на «Матч ТВ» будет выше.

«Так вы этим и берете — что за час раньше всякую хрень сидят эксперты и несут, ну о'кей», — ответил Карпин, добавив, что его самого «заставляют» к ним ходить.

Позднее Карпин сказал «Матч ТВ», что шутил во время разговора с Тащиным, чтобы «разбавить чуть‑чуть атмосферу».

Присутствовавший на этой же сессии генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал диалог Тащина и Карпина «дружеским разговором».

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.