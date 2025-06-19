Карпин предложил перенести матчи сборной России на «Первый канал»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин предложил перенести трансляции матчей команды на «Первый канал» и поспорил об этом с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Карпин заявил, что повысить аудиторию матчей сборной «очень просто». «Надо просто уйти на «Первый канал» и не показывать на «Матч ТВ». И аудитория повысится», — сказал Карпин и улыбнулся.
Тащин возразил ему, что не повысится, на что Карпин добавил: «Ну не понизится точно».
Тащин отметил, что никакой канал не будет показывать «час обвязки до, час после» и что совокупная аудитория на «Матч ТВ» будет выше.
«Так вы этим и берете — что за час раньше всякую хрень сидят эксперты и несут, ну о'кей», — ответил Карпин, добавив, что его самого «заставляют» к ним ходить.
Позднее Карпин сказал «Матч ТВ», что шутил во время разговора с Тащиным, чтобы «разбавить чуть‑чуть атмосферу».
Присутствовавший на этой же сессии генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал диалог Тащина и Карпина «дружеским разговором».
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.
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