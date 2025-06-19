Генсек РФС Митрофанов: стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть игр

В РФС заявили о планах устроить осенью шесть матчей для сборной России

Митрофанов не назвал соперников россиян. Накануне он говорил о переговорах с Чили, также в числе потенциальных соперников ранее назывался Иран. Осенью в календаре УЕФА три паузы на матчи сборных

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) старается организовать для национальной сборной шесть матчей на предстоящую осень, сообщил ТАСС генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

«Но, может быть, чуть меньше», — отметил Митрофанов.

Генсек РФС не назвал возможных соперников, но накануне он говорил, что переговоры ведутся и со сборной Чили.

Паузы на матчи сборных будут в сентябре, октябре и ноябре.

Последними соперниками сборной России, которая отстранена от турниров УЕФА и ФИФА, были команды Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1).

В марте глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявлял о планах провести с россиянами игру 6 октября. Sport24 16 июня писал, что этот матч под угрозой срыва из-за ирано-израильского конфликта.