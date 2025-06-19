В РФС заявили о планах устроить осенью шесть матчей для сборной России
Российский футбольный союз (РФС) старается организовать для национальной сборной шесть матчей на предстоящую осень, сообщил ТАСС генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
«Но, может быть, чуть меньше», — отметил Митрофанов.
Генсек РФС не назвал возможных соперников, но накануне он говорил, что переговоры ведутся и со сборной Чили.
Паузы на матчи сборных будут в сентябре, октябре и ноябре.
Последними соперниками сборной России, которая отстранена от турниров УЕФА и ФИФА, были команды Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1).
В марте глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявлял о планах провести с россиянами игру 6 октября. Sport24 16 июня писал, что этот матч под угрозой срыва из-за ирано-израильского конфликта.
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