В РФС заявили, что Украина не помешает организации матча Россия — Чили

Украинское консульство в Сантьяго направило письмо в Федерацию футбола Чили с призывом отказаться от возможного матча. Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что у консульства «не те аргументы и не тот авторитет»

Максим Митрофанов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Украине не удастся повлиять на организацию товарищеского матча сборных России и Чили, заявил «Матч ТВ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Митрофанов рассказал о переговорах с Федерацией футбола Чили о проведении встречи в ноябре в России. Sport24 сообщил, что украинское консульство в Сантьяго направило письмо в Федерацию футбола Чили с призывом отказаться от матча.

«Думаю, что нет, — ответил Митрофанов на вопрос, может ли это письмо повлиять на переговоры. — Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами».

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года и проводит только товарищеские матчи. В июне команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) в Москве и разгромила Белоруссию (4:1) в Минске.