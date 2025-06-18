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ПМЭФ-2025 ,  
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В РФС заявили, что Украина не помешает организации матча Россия — Чили

Генсек РФС: Украина не сможет помешать организации матча Россия — Чили
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ПМЭФ-2025
Украинское консульство в Сантьяго направило письмо в Федерацию футбола Чили с призывом отказаться от возможного матча. Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что у консульства «не те аргументы и не тот авторитет»
Максим Митрофанов
Максим Митрофанов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Украине не удастся повлиять на организацию товарищеского матча сборных России и Чили, заявил «Матч ТВ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Митрофанов рассказал о переговорах с Федерацией футбола Чили о проведении встречи в ноябре в России. Sport24 сообщил, что украинское консульство в Сантьяго направило письмо в Федерацию футбола Чили с призывом отказаться от матча.

«Думаю, что нет, — ответил Митрофанов на вопрос, может ли это письмо повлиять на переговоры. — Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами».

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года и проводит только товарищеские матчи. В июне команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) в Москве и разгромила Белоруссию (4:1) в Минске.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Максим Митрофанов сборная России по футболу Чили Украина
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