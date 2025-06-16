Sport24 узнал о риске срыва матча между сборными России и Ирана
Запланированный товарищеский матч между сборными России и Ирана находится под угрозой срыва из-за ирано-израильского конфликта, сообщает Sport24 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
В марте глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявлял о планах провести игру 6 октября в рамках подготовки команды к чемпионату мира.
«Многие представители федерации футбола, а также других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой», — сказал один из источников.
РФС пока официальное соглашение о проведении матча не подписывал, отмечает издание.
«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу РФС.
В предыдущий раз сборные России и Ирана играли в марте 2023 года в Тегеране (1:1).
Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.
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