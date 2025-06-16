 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Фламенго РЖ Эсперанс Тунис 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 3,1 x 3,15 2 2,4 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 6 x 4,5 2 1,5 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Sport24 узнал о риске срыва матча между сборными России и Ирана

Sport24: товарищеский матч Россия — Иран оказался под угрозой срыва
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Игра запланирована на 6 октября, но РФС пока не подписал официальный договор. Источник Sport24 сообщил, что на фоне конфликта с Израилем из Ирана бегут спортивные чиновники, а возможные последствия оценить трудно
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Запланированный товарищеский матч между сборными России и Ирана находится под угрозой срыва из-за ирано-израильского конфликта, сообщает Sport24 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В марте глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявлял о планах провести игру 6 октября в рамках подготовки команды к чемпионату мира.

«Многие представители федерации футбола, а также других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой», — сказал один из источников.

РФС пока официальное соглашение о проведении матча не подписывал, отмечает издание.

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу РФС.

В предыдущий раз сборные России и Ирана играли в марте 2023 года в Тегеране (1:1).

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России

В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных

Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта

Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде

Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем

При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео

Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника

Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»

«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол сборная России по футболу сборная Ирана по футболу
Материалы по теме
Член сборной Ирана по паделу погиб при обстреле со стороны Израиля
Спорт
Капитан сборной Израиля покинул «Динамо» после скандала в Эстонии
Спорт
Карпина объявили главным тренером «Динамо» во время «Что? Где? Когда?»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Киеве выделили новое направление фронта из-за ситуации под Сумами Политика, 15:41
В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада» Политика, 15:41
Ислам стал самой быстрорастущей в мире конфессией Общество, 15:35
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Посол Израиля в России сообщила о продолжении работы дипмиссии Политика, 15:22
Из Ирана эвакуировали еще 225 россиян Политика, 15:18
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова Политика, 15:16
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Посол России в Ираке заявил об угрозе возрождения ИГ на Ближнем Востоке Политика, 15:15
Без ремонта и метро или на торгах: как сэкономить при покупке квартиры Недвижимость, 15:10
Латвийского депутата Росликова отпустили под подписку о невыезде Политика, 15:08
Опрос показал, как часто и из-за чего плачут американцы и россияне Общество, 15:07
Sport24 узнал о риске срыва матча между сборными России и Ирана Спорт, 15:00
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций Инвестиции, 15:00
«Росатом» — об итогах реализации дорожной карты по квантовым вычислениям Пресс-центр, 14:58