Sport24 узнал о риске срыва матча между сборными России и Ирана

Игра запланирована на 6 октября, но РФС пока не подписал официальный договор. Источник Sport24 сообщил, что на фоне конфликта с Израилем из Ирана бегут спортивные чиновники, а возможные последствия оценить трудно

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Запланированный товарищеский матч между сборными России и Ирана находится под угрозой срыва из-за ирано-израильского конфликта, сообщает Sport24 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В марте глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявлял о планах провести игру 6 октября в рамках подготовки команды к чемпионату мира.

«Многие представители федерации футбола, а также других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой», — сказал один из источников.

РФС пока официальное соглашение о проведении матча не подписывал, отмечает издание.

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу РФС.

В предыдущий раз сборные России и Ирана играли в марте 2023 года в Тегеране (1:1).

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.