Сколько заработали Бобровский и Овечкин? Топ разбогатевших россиян НХЛ

Сезон в НХЛ завершен. «РБК Спорт» подводит итоги, кто из россиян сколько заработал за год. Также мы рассчитали, сколько они отдают в качестве налогов, а также сравнили доходы с конкурентами на аналогичных позициях в лиге.

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Как распределяются налоги

Канадский журнал The Hockey News рассчитал общую сумму налогов, уплачиваемых игроками каждой команды НХЛ, учитывая налоги штата/провинции, «jock tax» (налог, взимаемый за игру на выезде) и налоговые соглашения между США и Канадой, а также другие факторы.

В США есть два типа налогов — федеральные и местные, различающиеся в каждом штате. В стране действует ступенчатая система налогообложения, но почти все игроки в НХЛ платят в бюджет государства более 36% от своей зарплаты. Спортсмены, которые зарабатывают свыше $10 млн в год, отчисляют более 39% от своих доходов.

По расчетам «РБК Спорт» в среднем игроки Атлантического дивизиона платят 46,5% налогов, Столичного — 46,1%, Центрального 44%, Тихоокеанского — 47,1%. Проценты распределены по уровню заработка всех игроков 32 клубов НХЛ.

Артемий Панарин — $11,64 млн (в год, до вычета налогов)

Налог на доходы: до 48%

Контракт: 2019-2026

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Cамым высокооплачиваемым российским хоккеистом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является крайний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. По данным Puckpedia, россиянин получает $11,64 млн без учета каких-либо бонусов за результативность. В интервью Андрею Аршавину он признавался, что живет в доме, который расположен в штате Коннектикут. Из-за этого он экономит не менее 4% в год с зарплаты.

Контракт Панарина с клубом рассчитан на семь лет (с 2019 по 2026 год), по которому он за это время получит $81,5 млн.

Панарин в прошедшем регулярном чемпионате сыграл 80 матчей, набрав 89 очков (37 голов + 52 передачи). Схожие зарплатные ожидания имеет крайний нападающий Дэвид Пастернак из «Бостон Брюинз», который в 82 матчах набрал 106 очков (43 гола + 63 передачи). Чешский хоккеист за сезон получает около $11,25 млн.

Сергей Бобровский — $10 млн

Налог на доходы: до 41%

Контракт: 2019-2026

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Выступая за «Флориду Пантерз», Сергей Бобровский заключил 7-летний контракт на внушительную сумму в $70 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым российским вратарем в НХЛ. В среду он во второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне 2024/25 Сергей Бобровский в третий раз подряд вышел в финале Кубка Стэнли. Также российский голкипер установил уникальный рекорд, став первым вратарем в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с двух матчей, в каждом из которых он совершил 40 и более сейвов.

Контракт Бобровского истекает в конце сезона 2025/26, тогда он станет неограниченно свободным агентом, если клуб не сможет договориться с ним о новом соглашении.

Несмотря на то, что Сергей Бобровский получает значительно больше, чем Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» ($8,5 млн), статистика последнего в регулярном чемпионате была лучше. Бобровский в 54 матчах одержал 33 победы, отразив 90,6% бросков и пропустив 2,44 шайбы в среднем за игру. Хеллебайк, в свою очередь, сыграл в 63 и выиграл в 47 матчах, пропуская в среднем 2 шайбы и отражая 92,5% бросков. Однако в плей-офф россиянин показал лучшую игру среди всех вратарей лиги.

По данным Puckpedia, Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» — самый высокооплачиваемый вратарь в НХЛ ($10,5 млн в год). Однако после операции на колене в 2021 году хоккеист перестал выходить на лед. В 2023 году врач команды рассказал Sportskeeda, что во время операции выяснилось — «бедренная кость потеряла весь хрящ». Это фактически завершило карьеру хоккеиста. Издание также отметило, что, вероятно, Прайс проведет остаток контракта в долгосрочном резерве.

Андрей Василевский — $9,5 млн

Налог на доходы: 40,25%

Контракт: 2020-2028

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Голкипер Андрей Василевский подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» перед сезоном 2019/20, который действует до 2028 года. Контракт рассчитан на $76 млн за все время, которое хоккеист проведет в клубе, без учета бонусов.

Несмотря на вылет «Тампа-Бэй» из плей-офф в первом раунде Кубка Стэнли, Василевский по-прежнему остается лидером среди российских вратарей по количеству матчей, проведенных в плей-офф Кубка Стэнли, с результатом в 120 игр. На втором месте по этому показателю среди россиян занимает Сергей Бобровский.

Василевский в 63 матчах регулярного чемпионата одержал 38 побед, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,1% бросков. Однако, в сравнении с тем же Коннором Хеллебайком из «Виннипега Джетс», чья зарплата уступает россиянину ($8,5 млн за сезон), последний в тех же 63 матчах показал более надежную игру: 2 пропущенные шайбы за игру и 92,5% отраженных бросков.

Александр Овечкин — $9,5 млн

Налог на доходы: 48,35%

Контракт: 2021-2026

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

В январе 2008 года крайний нападающий Александр Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» заключили исторический 13-летний контракт на сумму $124 мил. Это соглашение стало первым в НХЛ, превысившим отметку в $100 млн.

После рекордного контракта нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин переподписал с клубом контракт на $47,5 млн в июле 2021 года, рассчитанный на пять лет (до конца сезона 2025/26). По данным Puckpedia, россиянин получает в год $9,5 млн без учетов бонусов.

В апреле Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 897 заброшенных шайб за 1491 матч, у Гретци — 894 шайбы в 1487 матчах.

Крайний нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн и Александр Овечкин получают одинаковую сумму за сезон. При этом Бенн набрал 49 очков (16 голов + 33 передачи) в 80 играх, а Овечкин забил 44 шайбы и отдал 29 передач в 65 матчах. В конце этого сезона контракт канадского игрока подошел к концу.

Никита Кучеров — $9,5 млн

Налог на доходы: 40,25%

Контракт: 2019-2027

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров за сезон получает $9,5 млн по восьмилетнему контракту до конца сезона 2026/27. За это время россиянин заработает $76 млн.

В сезоне 2024/25 Кучеров во второй раз в своей карьере стал обладателем «Тед Линдсей Эворд».

В сезоне 2024/25 Кучеров во второй раз в своей карьере стал обладателем «Тед Линдсей Эворд», ранее он выигрывал эту награду в 2019 году. Также россиянин занял третье место в голосовании на «Харт Мемориал Трофи», при этом став лучшим бомбардиром прошедшего сезона.

В то время как Никита Кучеров набрал впечатляющие 121 очко (37 голов + 84 передачи) в 78 играх, Марк Стоун из «Вегас Голден Найтс», получающий аналогичную годовую зарплату, отметился 19 голами и 48 передачами в 66 матчах.

«Тед Линдсей Эворд» — приз, вручаемый лучшему игроку регулярного сезона по итогам голосования НХЛПА (профсоюза хоккеистов лиги). «Харт Мемориал Трофи» — это ежегодная награда, присуждаемая хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

Кирилл Капризов — $9 млн

Налог на доходы: 47,91%

Контракт: 2021-2026

Фото: David Berding/Getty Images

Крайний нападающий Кирилл Капризов играет за «Миннесоту Уайлд» по пятилетнему контракту на сумму $45 млн, что составляет $9 млн за сезон. Соглашение действует до конца сезона 2025/26, после чего Капризов получит статус неограниченно свободного агента.

В конце декабря прошлого года Капризов получил травму нижней части тела, из-за которой пропустил месяц в лиге. В январе 2025 года, вернувшись на лед, он получил травму колена, выбыв еще на три месяца. До травм Капризов лидировал в гонке лучших бомбардиров лиги.

В регулярном чемпионате Капризов провел на льду 41 матч, забросив 25 шайб и отдав 31 результативную передачу. На аналогичной позиции и с сопоставимой зарплатой Джейк Гюнцель из «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграл 80 матчей, отметившись 41 голом и 39 результативными передачами.

По окончанию сезона 2024/25 в НХЛ спортивный портал The Athletic выявил наиболее эффективные контракты североамериканских клубов. Кирилл Капризов был назван одним из игроков, приносящих наибольшую пользу «Миннесоте Уайлд». Согласно информации издания, игра Капризова в текущем году соответствует уровню игрока с зарплатой в $14,9 млн, но ему заплатили всего $9 млн.

Михаил Сергачев — $8,5 млн

Налог на доходы: 43,60%

Контракт: 2023-2031

Фото: Chambers/Getty Images

Защитник Михаил Сергачев, выступающий за «Юта Мамонтс», подписал восьмилетний контракт на $68 млн со среднегодовой стоимостью $8,5 млн (без учета бонусов). Его соглашение истекает в конце сезона 2030/31.

В 77 матчах Михаил Сергачев отметился 15 голами и 38 результативными передачами. Защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер, чей годовой доход лишь немного превышает зарплату россиянина ($8,55 млн), принял участие в 82 играх и набрал 46 очков (8 голов + 38 передач).

Несмотря на незначительную разницу в годовом доходе, результативность Михаила Сергачева в сезоне была выше, чем у Морица Зайдера.

Илья Сорокин — $8,25 млн

Налог на доходы: до 48%

Контракт: 2024-2032

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Перед сезоном 2024/25 голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подписал новый восьмилетний контракт с командой на общую сумму $66 млн. В среднем за сезон он получает $8,25 млн.

Контракт также включает пункт о запрете на обмен: полный запрет действует с 2024 по 2028 год, а с сезона 2028/2029 — частичный (Сорокина нельзя будет обменять в 16 клубов).

Несмотря на идентичную зарплату с Джереми Свэйманом из «Бостон Брюинз», российский вратарь провел более успешный сезон: в 61 матче (в 30 одержал победу) он пропускал в среднем 2,71 шайбы и отражал 90,7% бросков, в то время как Свэйман в 58 играх (22 выиграл) пропускал 3,11 шайбы и отражал 89,2% бросков.

Дмитрий Орлов — $7,75 млн

Налог на доходы: 43,6%

Контракт: 2023-2025

Фото: AP/TASS

Защитник Дмитрий Орлов стал неограниченно свободным агентом после истечения двухлетнего контракта с «Каролиной Харрикейнз» в конце сезона 2024/25. Соглашение предусматривало выплату $15,5 млн, в год хоккеист получал $7,75 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний защитник принял участие в 76 матчах, набрав 28 очков (6 голов + 22 передачи). Портал DailyFaceoff среди лучших оборонительных защитников лиги выделяет молодого хоккеиста Симона Эдвинссона из «Детройт Рэд Уингз». Лучшим же защитником лиги стал Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш».

В 2022 году Симон Эдвинссон заключил трехлетнее соглашение на сумму $2,68 млн ($894 тыс в год). За прошедший регулярный чемпионат шведский игрок обороны принял участие в 78 играх, отметившись 7 голами и 24 результативными передачами.

Контракт Кейла Макара с «Колорадо Эвеланш» рассчитан на шесть лет и $54 млн, предусматривая годовую выплату в размере $9 млн. В текущем сезоне защитник сыграл 80 матчей, забросив 30 шайб и отдав 62 результативные передачи.

Андрей Свечников — $7,75 млн

Налог на доходы: 43,6%

Контракт: 2021-2029

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В августе 2021 года крайний нападающий Андрей Свечников подписал с «Каролиной Харрикейнз» контракт, действующий до 2029 года. Соглашение рассчитано на общую сумму в $62 млн за восемь лет. За сезон россиянин получает $7,75 млн без дополнительных выплат.

В регулярном чемпионате 2024/25 сезона Свечников провел 76 матчей и набрал 48 очков (20+28), демонстрируя неплохую результативность. В 15 играх плей-офф Кубка Стэнли форвард отметился восемью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Он стал единственным российским нападающим, вошедшим в двадцатку лучших форвардов плей-офф в этом году.

Несмотря на то, что Джейсон Робертсон из «Даллас Старз» получает такую же годовую зарплату, как и Андрей Свечников, его результативность значительно выше. Робертсон забросил 35 шайб и сделал 45 передач в 82 играх, в то время как Свечников отметился 20 голами и 28 передачами в 72 матчах регулярного чемпионата.