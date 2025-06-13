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Спорт ,  
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Кучерова второй год подряд оставили без приза лучшему игроку сезона в НХЛ

Кучеров, который получал «Харт Трофи» в 2019 году, занял третье место в голосовании, хотя стал лучшим бомбардиром сезона. Награда досталась вратарю «Виннипега» Коннору Хеллебайку
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров второй год подряд не получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ — «Харт Трофи», став лучшим бомбардиром сезона.

Другими претендентами на приз были голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Кучеров по итогам голосования занял третье место (973 балла). Хеллебайк, который также стал лучшим вратарем сезона, набрал 1356 очков, Драйзайтль — 1209.

В этом сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром «регулярки» (44 шайбы и 100 передач) и обладателем приза имени Теда Линдсея как лучший хоккеист сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.

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Кучеров получал «Харт Трофи» в 2019 году, а в 2024-м стал вторым в голосовании членов PHWA.

«Харт Трофи» ранее получали и другие россияне: Сергей Федоров (1994 год), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012).

«Виннипег» в нынешнем сезоне выиграл регулярный чемпионат, впервые в истории завоевав Президентский кубок. У Хеллебайка было 47 побед, восемь шатаутов, 92,5% отраженных бросков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Никита Кучеров Тампа-Бэй Лайтнинг Коннор Хеллебайк
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