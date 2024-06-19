Даниил Медведев проиграл Чжан Чжичжэню на турнире в Галле

Даниил Медведев проиграл 42-й ракетке мира на турнире в Германии

В матче второго круга россиянин уступил китайцу Чжан Чжичжэню на тай-брейке третьего сета — 3:6, 6:2, 6:7 (5:7)

Даниил Медведев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Галле (Германия) с призовым фондом более €2,2 млн.

В 1/8 финала Медведев проиграл китайцу Чжан Чжичжэню (42-й в рейтинге) со счетом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7).

Соперники провели на корте чуть больше двух часов.

Они впервые встречались на турнирах ATP.

За выход в полуфинал Чжан Чжичжэнь сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом (44-й), который победил прошлогоднего чемпиона турнира Александра Бублика из Казахстана.

Медведев в этом сезоне доходил до финалов Australian Open и «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе.

Чемпион турнира в Галле получит 500 рейтинговых очков и более €420 тыс. призовых.