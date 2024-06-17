Калинская и Касаткина вышли во второй круг на крупном турнире WTA в Берлине

Калинская и Касаткина с побед стартовали на крупном турнире в Берлине

Касаткина на старте победила украинку Костюк и в следующем круге встретится с белоруской Соболенко. Калинская в трех сетах переиграла японку Хибино

Анна Калинская (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Берлине с призовым фондом более €800 тыс.

Калинская, 24-я ракетка мира, в первом круге обыграла японку Нао Хибино (93-я) со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Ранее в понедельник во второй круг турнира в Берлине вышла Дарья Касаткина (14-я), которая в трех сетах победила украинку Марту Костюк (16-я) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко (третья), а Калинская — с чешкой Маркетой Вондроушовой (шестая) или испанкой Ребекой Масаровой (100-я).

Чемпионка турнира в Берлине получит 500 рейтинговых очков и €123 тыс. призовых.

В прошлом году соревнования выиграла чешка Петра Квитова.