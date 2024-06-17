Калинская и Касаткина с побед стартовали на крупном турнире в Берлине
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Берлине с призовым фондом более €800 тыс.
Калинская, 24-я ракетка мира, в первом круге обыграла японку Нао Хибино (93-я) со счетом 2:6, 6:4, 6:2.
Ранее в понедельник во второй круг турнира в Берлине вышла Дарья Касаткина (14-я), которая в трех сетах победила украинку Марту Костюк (16-я) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.
За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко (третья), а Калинская — с чешкой Маркетой Вондроушовой (шестая) или испанкой Ребекой Масаровой (100-я).
Чемпионка турнира в Берлине получит 500 рейтинговых очков и €123 тыс. призовых.
В прошлом году соревнования выиграла чешка Петра Квитова.
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