Станкович рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

По словам нового главного тренера «Спартака», важно, чтобы команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки. Он уточнил, что сама тактическая схема для него не является принципиальной

Деян Станкович (Фото: ФК «Спартак»)

«Спартаку» необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле, заявил клубной пресс-службе новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле. Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки. Цифры 4–4–2, 3–5–2, 4–3–3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны», — сказал Станкович.

Специалист подчеркнул, что в команде нужно создать для каждого футболиста игровые условия, в которых он сможет показать свои лучшие качества. «Сама по себе игровая схема не имеет такого большого значения, как правильное отношение. Потому что здесь ошибки быть не может. В игре ты можешь сделать плохую подачу, не забить гол, плохо пробить, но в плане отношения это недопустимо. И на тренировках, и в матчах», — рассказал Станкович.

«Спартак» объявил о подписании контракта с сербом в середине мая. До него по ходу сезона команду тренировали Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович.

Станкович является одним из самых выдающихся сербских футболистов в истории. Он выступал за «Црвену Звезду» и итальянские «Лацио» и «Интер». С «Интером» в 2004–2013 годах он пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.

После завершения карьеры Станкович занимается тренерской деятельностью. В частности, он возглавлял венгерский «Ференцварош», итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».