Мамиашвили назвал беспрецедентным решение МОК о недопуске ведущих борцов

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) считает, что МОК, не допустивший до Олимпиады в Париже ведущих российских борцов, превратил Игры в политический инструмент

Михаил Мамиашвили (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что Международный олимпийский комитет не допустил до Игр в Париже ведущих российских борцов.

«Насколько я знаю, это уже окончательные списки так называемого Международного олимпийского комитета. Убрали наших ведущих спортсменов. МОК не следует хартии, а превратил Игры в политический инструмент. Это решение принимают безответственные, которых трудно назвать людьми. От них надо ожидать чего угодно», — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что МОК проигнорировал аргументацию российской стороны. «Мы исходим из той реальности, которая есть. Они полностью проигнорировали аргументацию, которая была предоставлена российской стороной, и приняли решение, считая, что это их частная собственность».

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 12 июня направил письмо в МОК с требованием отстранить россиянок Наталью Малышеву, Динару Кудаеву и Ольгу Хорошавцеву от Олимпиады. В итоге Кудаева и Хорошавцева не попали в список.

«Мне трудно говорить, повлияло ли заявление НОК Украины. Но это беспрецедентно, что МОК выполняет свою работу не по хартии, а по каким-то бесчеловечным доносам. Так спорт не может развиваться», — добавил Мамиашвили.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал десять российских борцов, которые прошли проверку специальной комиссии для допуска на Игры в Париже. Среди них — Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Среди тех, кто не был допущен, оказались два золотых медалиста Игр-2020 в Токио — Заур Угуев (золото Токио-2020, 57 кг) и Заурбек Сидаков (золото Токио-2020, 74 кг).

В марте МОК создал специальную комиссию (AINERP), которая оценивает право каждого россиянина и белоруса выступить в Париже в нейтральном статусе. AINERP также будет следить за поведением и соблюдением правил всеми нейтральными спортсменами, в том числе и по их возвращении с Игр.

Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.