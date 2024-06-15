 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Мамиашвили назвал беспрецедентным решение МОК о недопуске ведущих борцов

Мамиашвили назвал беспрецедентным решение МОК «по доносам» о недопуске борцов
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) считает, что МОК, не допустивший до Олимпиады в Париже ведущих российских борцов, превратил Игры в политический инструмент
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что Международный олимпийский комитет не допустил до Игр в Париже ведущих российских борцов.

«Насколько я знаю, это уже окончательные списки так называемого Международного олимпийского комитета. Убрали наших ведущих спортсменов. МОК не следует хартии, а превратил Игры в политический инструмент. Это решение принимают безответственные, которых трудно назвать людьми. От них надо ожидать чего угодно», — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что МОК проигнорировал аргументацию российской стороны. «Мы исходим из той реальности, которая есть. Они полностью проигнорировали аргументацию, которая была предоставлена российской стороной, и приняли решение, считая, что это их частная собственность».

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 12 июня направил письмо в МОК с требованием отстранить россиянок Наталью Малышеву, Динару Кудаеву и Ольгу Хорошавцеву от Олимпиады. В итоге Кудаева и Хорошавцева не попали в список.

«Мне трудно говорить, повлияло ли заявление НОК Украины. Но это беспрецедентно, что МОК выполняет свою работу не по хартии, а по каким-то бесчеловечным доносам. Так спорт не может развиваться», — добавил Мамиашвили.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал десять российских борцов, которые прошли проверку специальной комиссии для допуска на Игры в Париже. Среди них — Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Среди тех, кто не был допущен, оказались два золотых медалиста Игр-2020 в Токио — Заур Угуев (золото Токио-2020, 57 кг) и Заурбек Сидаков (золото Токио-2020, 74 кг).

В марте МОК создал специальную комиссию (AINERP), которая оценивает право каждого россиянина и белоруса выступить в Париже в нейтральном статусе. AINERP также будет следить за поведением и соблюдением правил всеми нейтральными спортсменами, в том числе и по их возвращении с Игр.

Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
МОК Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 Михаил Мамиашвили вольная борьба

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
МОК назвал первых допущенных на Олимпиаду в Париже российских спортсменов
Спорт
МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады
Спорт
В Москве стали в 135 раз чаще выявлять нарушителей на электросамокатах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Президент Колумбии передумал ехать на украинский саммит мира Политика, 18:13
Прощание с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным состоится 18 июня Общество, 18:10
Якушев совместит должности полпреда и секретаря генсовета «Единой России» Политика, 18:07
Швейцария обыграла Венгрию в первом туре Евро Спорт, 18:02
Глава офиса Зеленского заявил, что Киев не против переговоров с Москвой Политика, 17:50
Изнасиловавшие школьника в Туве подростки получили тюремные сроки Общество, 17:49
Глава Саратовской области сообщил о локализации пожара на газопроводе Общество, 17:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки Спорт, 17:13
Испания возобновила импорт железа и стали из России Экономика, 17:11
МОК не допустил семь российских борцов из списка Украины о «нарушителях» Спорт, 17:10
Мамиашвили назвал беспрецедентным решение МОК о недопуске ведущих борцов Спорт, 16:59
Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16 Политика, 16:41
В Москве остановили продажу ряда продуктов после случаев ботулизма Общество, 16:33
Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после онкодиагноза Общество, 16:28