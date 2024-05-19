Уходящий из «Спартака» Джикия будет капитаном в матче с «Рубином»
Московский «Спартак» назвал состав на матч 29-го тура с казанским «Рубином», защитник и капитан «красно-белых» Георгий Джикия выйдет в стартовом составе в РПЛ впервые со 2 сентября.
Матч пройдет в воскресенье в Москве, начало в 14:15 мск.
Накануне «Спартак» объявил, что 30-летний Джикия покинет клуб по окончании сезона.
Защитник после матча с «Краснодаром» в седьмом туре (0:2) только раз выходил на поле в РПЛ — на замену в игре с «Факелом» 10 марта (0:2). Еще он отыграл четыре матча в Кубке России.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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