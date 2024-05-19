Джикия выведет «Спартак» на матч с «Рубином» с капитанской повязкой

Уходящий из «Спартака» Джикия будет капитаном в матче с «Рубином»

Георгий Джикия в РПЛ не играл с 10 марта, а в стартовом составе в турнире не появлялся с сентября. В субботу «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб. Матч с «Рубином» пройдет в Москве в воскресенье

Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Московский «Спартак» назвал состав на матч 29-го тура с казанским «Рубином», защитник и капитан «красно-белых» Георгий Джикия выйдет в стартовом составе в РПЛ впервые со 2 сентября.

Матч пройдет в воскресенье в Москве, начало в 14:15 мск.

Накануне «Спартак» объявил, что 30-летний Джикия покинет клуб по окончании сезона.

Защитник после матча с «Краснодаром» в седьмом туре (0:2) только раз выходил на поле в РПЛ — на замену в игре с «Факелом» 10 марта (0:2). Еще он отыграл четыре матча в Кубке России.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.