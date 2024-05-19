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Двух россиян удалили за драку в матче Кубка Стэнли

Задорова и Подколзина удалили за драку в шестом матче «Эдмонтон» — «Ванкувер»
«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону» 1:5. Защитник «Кэнакс» Задоров в концовке устроил стычку с Эвандером Кейном и повалил его на лед, между подъехавшими игроками также началась потасовка, в итоге четверо получили по 10 минут штрафа
Никита Задоров (слева) дерется с Эвандером Кейном
Никита Задоров (слева) дерется с Эвандером Кейном (Фото: Perry Nelson / USA Today Sports / Reuters)

Нападающий Василий Подколзин и защитник Никита Задоров, выступающие за «Ванкувер Кэнакс», не доиграли шестой матч серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» из-за 10-минутных удалений за участие в потасовке.

Видео: Russian NHL

За две минуты до конца матча Задоров прижал к борту нападающего «Эдмонтона» Эвендера Кейна, между ними началась потасовка, россиянин повалил канадца на лед и не отпускал, пока в дело не вмешались судьи.

Рядом собрались еще несколько игроков обеих команд, в том числе Подколзин, между которыми также началась стычка.

Помимо россиян, на 10 минут удалили Кейна и еще одного игрока «Эдмонтона» Венсана Деарне.

Задоров в третьем матче серии 13 мая силовым приемом выкинул Кейна за пределы площадки и ударил в спину другого лидера соперников Коннора Макдэвида.

Задоров выкинул за борт канадца и ударил клюшкой в спину Макдэвида
Спорт
Никита Задоров

Шестая игра серии завершилась победой «Эдмонтона» со счетом 5:1, который сравнял счет в противостоянии (3–3).

Таким образом, последний участник полуфинала Кубка Стэнли и соперник «Даллас Старз» определится в седьмой встрече.

Канадские клубы встретятся в седьмом матче второго раунда впервые с 2002 года.

«Ванкувер» сыграет в седьмом матче плей-офф в 13-й раз (до этого выиграли половину таких серий), «Эдмонтон» — в 12-й (ранее взяли 7 серий из 11).

На счету Задорова в этом розыгрыше Кубка Стэнли четыре гола и четыре передачи в 12 матчах, Подколзин в двух играх очков не набрал.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Никита Задоров Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс

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