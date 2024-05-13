Задоров выкинул за борт канадца и ударил клюшкой в спину Макдэвида в НХЛ

Задоров выкинул за борт канадца и ударил клюшкой в спину Макдэвида

Один из лучших защитников «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров помог своей команде одержать победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче 1/4 финала Кубка Стэнли

Никита Задоров (Фото: Richard T Gagnon/Getty Images/NHL)

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров во время матча против «Эдмонтон Ойлерз» силовым приемом выкинул за пределы площадки противника Эвандера Кейна и ударил в спину одного из лучших канадских хоккеистов современности Коннора Макдэвида.

В первом случае Задоров ближе к концу второго периода налетел на Кейна, выкинул его на скамейку «Эдмонтона» головой вниз и две секунды удерживал того в этом положении, параллельно получая удары соперников в свою сторону. После этого эпизода судьи выписали россиянину две минуты штрафа.

После финального свистка защитник «Ванкувера» Карсон Суси в ходе словесной перепалки толкнул Макдэвида, а последний ударил обидчика клюшкой по ноге. Спустя несколько секунд к Макдэвиду подъехал Задоров и сильно ударил клюшкой в спину, после чего тот упал на лед. Далее завязалась массовая потасовка, а Макдэвид сам встал и покинул площадку.

Встреча завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:3. В составе победителей дважды отличились Элиас Линдхольм и Брок Босер. Россияне Задоров и Илья Михеев в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Эдмонтон» голами отметились Маттиас Экхольм, Зак Хайман и Леон Драйзайтль.

После третьего матча «Ванкувер» ведет в серии в 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 2-1. Следующий матч пройдет под утро 15 мая также в Эдмонтоне.