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Фьюри не принял поражение от Усика и потребовал «немедленно» реванш

Фьюри потребовал немедленный реванш против Усика и не признал поражение
Тайсон Фьюри заявил, что надеется на реванш против Александра Усика в октябре
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри (Фото: Matt Davies / Global look press)

Тайсон Фьюри после поражения от Алексндра Усика заявил в эфире DAZN о своей победе и потребовал реванш.

«Верю, что я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство раундов. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой и я вернусь, у нас есть пункт о реванше», — сказал он.

Однако британец поздравил Усика с победой и заявил, что отговорок своему поражению искать не будет. «Я хочу немедленный реванш в октябре. Я повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки», — заявил Фьюри.

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Фото:Pawel Andrachiewicz / Global look press

Ранее Усик победил Фьюри раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. Для британца это поражение стало первым в карьере. А Усик продолжает оставаться непобежденным. Также украинец стал первым в текущем веке бойцом абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Таким образом Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Тайсон Фьюри Александр Усик бокс

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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