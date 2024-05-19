Фьюри не принял поражение от Усика и потребовал «немедленно» реванш
Тайсон Фьюри после поражения от Алексндра Усика заявил в эфире DAZN о своей победе и потребовал реванш.
«Верю, что я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство раундов. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой и я вернусь, у нас есть пункт о реванше», — сказал он.
Однако британец поздравил Усика с победой и заявил, что отговорок своему поражению искать не будет. «Я хочу немедленный реванш в октябре. Я повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки», — заявил Фьюри.
Ранее Усик победил Фьюри раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. Для британца это поражение стало первым в карьере. А Усик продолжает оставаться непобежденным. Также украинец стал первым в текущем веке бойцом абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
Таким образом Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
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