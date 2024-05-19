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Усик обратился к покойному отцу после исторической победы над Фьюри

Александр Усик обратился к покойному отцу после победы над Тайсоном Фьюри
После боя Усик заявил, что готов к реваншу против Фьюри. «Я готов к реваншу. Слушайте… мы сделаем еще один хороший бой», — сказал украинец после боя
Фото: Pawel Andrachiewicz / Global look press
Фото: Pawel Andrachiewicz / Global look press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик обратился к покойному отцу и богу со словами благодарности после победы над Тайсоном Фьюри в эфире DAZN.

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Я благодарю свою команду, Бога, Иисуса. Отличное время, отличный день. Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу. Слушайте… мы сделаем еще один хороший бой», — сказал украинец после боя.

В ночь на воскресенье Усик победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. После 12-ти раундов судьи раздельным решением отдали победу украинцу. Для Фьюри это поражение стало первым в карьере.

Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Спорт
Тайсон Фьюри и Александр Усик

Таким образом украинец стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Отец Усика умер в 2012 году, через несколько недель после победы сына на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

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Для сдачи в аренду

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