Зеленский поздравил Усика словами «украинцы бьют мощно»
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика, завоевавшего титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
«Украинцы бьют мощно!» — написал Зеленский в телеграм-канале.
Украинский боксер победил британца Тайсона Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира, который прошел в Эр-Рияде. Поединок продолжался 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.
Теперь 37-летний украинец обладает титулами по всем четырем самым престижным версиям — WBC (отобрал у Фьюри), WBA, WBO и IBF. Усик выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.
Для 35-летнего Фьюри это стало первым поражением в карьере. До этого у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в бою с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.
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