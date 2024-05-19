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Зеленский поздравил Усика словами «украинцы бьют мощно»

Зеленский поздравил Усика с титулом абсолютного чемпиона мира
Президент Украины поздравил боксера с титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, завоеванным им в бою с британцем Тайсоном Фьюри
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: President Of Ukraine / Global look press)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика, завоевавшего титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Украинцы бьют мощно!» — написал Зеленский в телеграм-канале.

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Фото:Pawel Andrachiewicz / Global look press

Украинский боксер победил британца Тайсона Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира, который прошел в Эр-Рияде. Поединок продолжался 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.

Теперь 37-летний украинец обладает титулами по всем четырем самым престижным версиям — WBC (отобрал у Фьюри), WBA, WBO и IBF. Усик выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.

Для 35-летнего Фьюри это стало первым поражением в карьере. До этого у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в бою с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

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