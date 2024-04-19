«Ан-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Фейха», пропустив на шестой минуте

«Ан-Наср» без Роналду одержал волевую победу, пропустив на шестой минуте

Встреча против «Аль-Фейха» завершилась со счетом 3:1, дубль сделал Садио Мане. В составе проигравших отличился бывший футболист московского «Спартака» Фэшн Сакала

Садио Мане (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Футболисты «Ан-Насра» обыграли «Аль-Фейха» со счетом 3:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе победителей голы забили Абдулела Аль-Амри (72-я минута) и Садио Мане (76, 82). У проигравших отличился бывший футболист московского «Спартака» Фэшн Сакала (6).

Сакала на 88-й минуте также получил красную карточку.

«Ан-Наср» играл без своего лидера Криштиану Роналду, который был дисквалифицирован на два матча за удаление в полуфинале Суперкубка страны с «Аль-Хилялем».

«Ан-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 68 очков. Лидирует «Аль-Хиляль» (77), «Аль-Фейха» расположился на 11-й строчке (35).