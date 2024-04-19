«Ан-Наср» без Роналду одержал волевую победу, пропустив на шестой минуте
Футболисты «Ан-Насра» обыграли «Аль-Фейха» со счетом 3:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе победителей голы забили Абдулела Аль-Амри (72-я минута) и Садио Мане (76, 82). У проигравших отличился бывший футболист московского «Спартака» Фэшн Сакала (6).
Сакала на 88-й минуте также получил красную карточку.
«Ан-Наср» играл без своего лидера Криштиану Роналду, который был дисквалифицирован на два матча за удаление в полуфинале Суперкубка страны с «Аль-Хилялем».
«Ан-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 68 очков. Лидирует «Аль-Хиляль» (77), «Аль-Фейха» расположился на 11-й строчке (35).
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники