«Ан-Наср» не смог оспорить дисквалификацию Роналду на два матча
Португальскому форварду саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду придется пропустить два матча после удаления в игре с «Аль-Хилялем», сообщает Mundo Deportivo.
Апелляция клуба не было удовлетворена.
«Ан-Наср» 8 апреля проиграл в полуфинале Суперкубка со счетом 1:2. На 86-й минуте при счете 0:2 португалец на глазах арбитра ударил локтем соперника, а после получения красной карточки замахнулся кулаком на судью.
Теперь футболист должен выплатить штраф в размере €5,5 тыс.
Победителем Суперкубка стал «Аль-Хиляль», который в финале 11 апреля разгромил «Аль-Иттихад» со счетом 4:1.
Ближайшие матчи «Ан-Наср» проведет с середняками таблицы «Аль-Фейхой» и «Аль-Халиджем» 19 и 27 апреля соответственно.
Команда Роналду идет второй в чемпионате, уступая «Аль-Хилялю» 12 очков.
У португальца 36 голов в 37 матчах сезона.
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