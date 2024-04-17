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«Ан-Наср» не смог оспорить дисквалификацию Роналду на два матча

Mundo Deportivo: «Ан-Наср» не смог оспорить дисквалификацию Роналду на два матча
Португалец не сыграет за «Ан-Наср» до конца апреля из-за того, что ударил соперника и замахнулся кулаком на судью в проигранном полуфинале Суперкубка с «Аль-Хилялем»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Португальскому форварду саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду придется пропустить два матча после удаления в игре с «Аль-Хилялем», сообщает Mundo Deportivo.

Апелляция клуба не было удовлетворена.

«Ан-Наср» 8 апреля проиграл в полуфинале Суперкубка со счетом 1:2. На 86-й минуте при счете 0:2 португалец на глазах арбитра ударил локтем соперника, а после получения красной карточки замахнулся кулаком на судью.

Теперь футболист должен выплатить штраф в размере €5,5 тыс.

Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка
Спорт
Криштиану Роналду

Победителем Суперкубка стал «Аль-Хиляль», который в финале 11 апреля разгромил «Аль-Иттихад» со счетом 4:1.

Ближайшие матчи «Ан-Наср» проведет с середняками таблицы «Аль-Фейхой» и «Аль-Халиджем» 19 и 27 апреля соответственно.

Команда Роналду идет второй в чемпионате, уступая «Аль-Хилялю» 12 очков.

У португальца 36 голов в 37 матчах сезона.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Саудовская Аравия Ан-Наср Криштиану Роналду
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