Соболенко проиграла чемпионке Уимблдона в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Штутгарте.
В 1/4 финала Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, уступила чешке Маркете Вондроушовой, восьмой ракетке мира, со счетом 6:3, 3:6, 5:7.
Следующей соперницей Вондроушовой будет победительница пары Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина).
Соболенко — вторая ракетка мира, на ее счету 14 титулов WTA. В нынешнем сезоне белоруска второй раз в карьере выиграла Australian Open.
На счету 24-летней Вондроушовой два титула, в 2023 году она стала чемпионкой Уимблдона.
Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $802 тыс.
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