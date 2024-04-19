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Соболенко проиграла чемпионке Уимблдона в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Соболенко проиграла чемпионке Уимблдона Вондроушовой в 1/4 финала в Штутгарте
Вторая ракетка мира уступила в трех сетах Маркете Вондроушовой из Чехии
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Штутгарте.

В 1/4 финала Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, уступила чешке Маркете Вондроушовой, восьмой ракетке мира, со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

Следующей соперницей Вондроушовой будет победительница пары Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина).

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Соболенко — вторая ракетка мира, на ее счету 14 титулов WTA. В нынешнем сезоне белоруска второй раз в карьере выиграла Australian Open.

На счету 24-летней Вондроушовой два титула, в 2023 году она стала чемпионкой Уимблдона.

Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $802 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Арина Соболенко
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