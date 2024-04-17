Мирра Андреева победила Аванесян и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Руане

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Руане

Мирра Андреева победила Элину Аванесян со счетом 7:5, 6:4

Мирра Андреева (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева в двух сетах переиграла соотечественницу Элину Аванесян во втором круге турнира WTA 250 в Руане (Франция) и вышла в четвертьфинал.

Шестнадцатилетняя Андреева (43-я ракетка мира) победила Аванесян (67-я) со счетом 7:5, 6:4.

За выход в полуфинал Андреева сыграет с украинкой Ангелиной Калининой или итальянкой Мартиной Тревизан.

В четверг свой матч второго круга в Руане проведет Анастасия Павлюченкова, которая сыграет с голландкой Аранчей Рус.

Андреева в этом сезоне доходила до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на Australian Open.

Призовой фонд соревнований превышает €230 тыс.