 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Руане

Мирра Андреева победила Аванесян и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Руане
Мирра Андреева победила Элину Аванесян со счетом 7:5, 6:4
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева в двух сетах переиграла соотечественницу Элину Аванесян во втором круге турнира WTA 250 в Руане (Франция) и вышла в четвертьфинал.

Шестнадцатилетняя Андреева (43-я ракетка мира) победила Аванесян (67-я) со счетом 7:5, 6:4.

За выход в полуфинал Андреева сыграет с украинкой Ангелиной Калининой или итальянкой Мартиной Тревизан.

Потапова победила Самсонову на старте крупного турнира в Штутгарте
Спорт
Анастасия Потапова

В четверг свой матч второго круга в Руане проведет Анастасия Павлюченкова, которая сыграет с голландкой Аранчей Рус.

Андреева в этом сезоне доходила до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на Australian Open.

Призовой фонд соревнований превышает €230 тыс.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева Элина Аванесян
Материалы по теме
Мирра Андреева впервые с января выиграла матч на турнире WTA
Спорт
Российский теннисист проиграл на старте крупного турнира в Барселоне
Спорт
Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 16:37
Оренбургские власти оценили пользу от «несанкционированной» дамбы Общество, 20:56
В Дагестане задержали главу МЧС Чечни Политика, 20:38
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Руане Спорт, 20:31
Bank of America предсказал нефть Brent по $130 при войне Израиля и Ирана Инвестиции, 20:31
Конгрессмены предложили дать Украине дальнобойные ATACMS Политика, 20:27
Швейцария отказалась присоединиться к группе по поиску активов России Политика, 20:11
Кагарлицкого этапируют из СИЗО в колонию Политика, 20:02
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В конгрессе назначили дату голосования по помощи Киеву Политика, 19:58
Полиция разогнала крупнейший во Франции сквот мигрантов Общество, 19:55
Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге Спорт, 19:44
В Калужской области упал зонд Общество, 19:32
«Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 акций с потенциалом роста более 30% Инвестиции, 19:27
Потапова победила Самсонову на старте крупного турнира в Штутгарте Спорт, 19:24
Почему в ЕС активизировалась дискуссия об абортах Политика, 19:16