Зверев проиграл 106-й ракетке мира Гарину в 1/4 финала турнира ATP в Мюнхене

Зверев проиграл 106-й ракетке мира на турнире ATP в Мюнхене

Представитель Германии, занимающий пятое место в рейтинге ATP, в 1/4 финала сенсационно проиграл чилийцу Кристьяну Гарину

Александр Зверев (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images for BMW)

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Мюнхене.

В 1/4 финала 26-летний Зверев, посеянный на турнире под первым номером, уступил чилийцу Кристьяну Гарину, 106-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.

Следующим соперником Гарина будет американец Тейлор Фритц (15-й номер рейтинга ATP).

Зверев занимает пятое место в мировом рейтинге. На его счету 21 титул на турнирах ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде.

Зверев — сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой.

Турнир в Мюнхене завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс.