Зверев проиграл 106-й ракетке мира на турнире ATP в Мюнхене
Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Мюнхене.
В 1/4 финала 26-летний Зверев, посеянный на турнире под первым номером, уступил чилийцу Кристьяну Гарину, 106-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.
Следующим соперником Гарина будет американец Тейлор Фритц (15-й номер рейтинга ATP).
Зверев занимает пятое место в мировом рейтинге. На его счету 21 титул на турнирах ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде.
Зверев — сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой.
Турнир в Мюнхене завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс.
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