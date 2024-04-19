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Американские фигуристы получили шоколадные золотые медали за Олимпиаду

Американские фигуристы получили шоколадные золотые медали за Олимпиаду-2022
Алекса Книрим рассказала, что такой подарок был вручен на фестивале «Фигурное катание в Гарлеме». Американские фигуристы после дисквалификации Камилы Валиевой должны получить золото ОИ-2022 в командном турнире
Алекса Книрим и&nbsp;Брэндон Фрейзер
Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Американская фигуристка Алекса Книрим, выступавшая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что получила шоколадные золотые медали за командный турнир.

«Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем», — написала Книрим в сторис, выложив фото этой медали.

Такой подарок ей вручили на фестивале «Фигурное катание в Гарлеме».

Книрим выступает в парном катании с Брэндоном Фрейзером. На счету пары также бронза ОИ-2018 в командном турнире, золото (2022) и серебро (2023) на чемпионатах мира.

Россиянка Камила Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце января была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.

Международный союз конькобежцев (ISU) после решения CAS о дисквалификации Валиевой вместо золота командного турнира Олимпиады-2022 присудил сборной России бронзу, золото отошло американцам. На это решение уже были поданы апелляции в CAS.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева США медали
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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