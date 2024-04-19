Американские фигуристы получили шоколадные золотые медали за Олимпиаду
Американская фигуристка Алекса Книрим, выступавшая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что получила шоколадные золотые медали за командный турнир.
«Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем», — написала Книрим в сторис, выложив фото этой медали.
Такой подарок ей вручили на фестивале «Фигурное катание в Гарлеме».
Книрим выступает в парном катании с Брэндоном Фрейзером. На счету пары также бронза ОИ-2018 в командном турнире, золото (2022) и серебро (2023) на чемпионатах мира.
Россиянка Камила Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце января была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.
Международный союз конькобежцев (ISU) после решения CAS о дисквалификации Валиевой вместо золота командного турнира Олимпиады-2022 присудил сборной России бронзу, золото отошло американцам. На это решение уже были поданы апелляции в CAS.
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