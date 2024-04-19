Ушедший воевать боец Минеев проведет боксерский поединок с Исмаиловым
Российский боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев 18 июля в Москве проведет поединок по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым. Об этом RT рассказал глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.
«Эта дата во многом продиктована графиком восстановления Маги [Исмаилова]. Его прооперировали в начале марта. <...> Если все будут живы-здоровы, увидим данный бой. С обоими спортсменами удалось договориться», — сказал он.
По словам Гаджиева, гонорары бойцов будут «беспрецедентно максимальными».
У Минеева и Исмаилова было два очных поединка в ММА. В 2018 году бой завершился вничью, в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.
Минеев с осени 2022 года проходит службу по контракту в зоне военной операции. При этом бой с Исмаиловым будет для него не первым после ухода в армию. В сентябре 2023-го боец одержал досрочную победу нокаутом над бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо в поединке по правилам кикбоксинга. 34-летний Минеев также является депутатом народного совета Донецкой народной республики.
В активе 37-летнего Исмаилова — 18 побед, три поражения и одна ничья в ММА, а также опыт проведения боксерских поединков. У Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья в ММА.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники