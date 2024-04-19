Ушедший воевать боец Минеев проведет боксерский поединок с Исмаиловым

Поединок состоится 18 июля в Москве. Минеев — чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, а с 2022 года проходит службу по контракту в зоне военной операции

Владимир Минеев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Российский боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев 18 июля в Москве проведет поединок по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым. Об этом RT рассказал глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

«Эта дата во многом продиктована графиком восстановления Маги [Исмаилова]. Его прооперировали в начале марта. <...> Если все будут живы-здоровы, увидим данный бой. С обоими спортсменами удалось договориться», — сказал он.

По словам Гаджиева, гонорары бойцов будут «беспрецедентно максимальными».

У Минеева и Исмаилова было два очных поединка в ММА. В 2018 году бой завершился вничью, в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.

Минеев с осени 2022 года проходит службу по контракту в зоне военной операции. При этом бой с Исмаиловым будет для него не первым после ухода в армию. В сентябре 2023-го боец одержал досрочную победу нокаутом над бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо в поединке по правилам кикбоксинга. 34-летний Минеев также является депутатом народного совета Донецкой народной республики.

В активе 37-летнего Исмаилова — 18 побед, три поражения и одна ничья в ММА, а также опыт проведения боксерских поединков. У Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья в ММА.