НХЛ одобрила переезд одного их худших клубов лиги в новый город

«Аризона Койотис» со следующего сезона будет выступать в Солт-Лейк-Сити

Игроки «Аризоны» (Фото: Reuters)

Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проголосовал за переезд «Аризоны Койотис» в Солт‑Лейк‑Сити (штат Юта) с сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

«Как всем известно, Юта — динамичный и процветающий штат, и мы очень рады быть его частью. Мы также рады приветствовать Эшли и Райана Смит в семье НХЛ и знаем, что они будут отличными организаторами игры в Юте. Мы благодарим их за совместную работу с лигой по разрешению сложной ситуации таким беспрецедентным и полезным способом», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Права на клуб получили владельцы Smith Entertainment Group Райан и Эшли Смит. Сумма сделки с клубом НХЛ оценивается в $1,2 млрд, сообщает Sportskeeda. Смит также являются владельцам команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз».

У «Аризоны» в последние годы были проблемы со стадионом. В нынешнем сезоне команда играет на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4600 человек. Владельцу «Койотис» Алексу Меруэло не удавалось договориться с властями Финикса о строительстве новой арены.

С нового сезона хоккейная команда будет играть на арене Delta Center, которая также является домашним стадионом баскетбольного клуба «Юта Джаз».

С 1979 по 1996 год клуб выступал в Виннипеге под названием «Виннипег Джетс». Потом команда переехала в Финикс и стала называться «Финикс Койотис», а в 2014 году — «Аризона Койотис».

С 2014 года команда лишь раз попала в плей-офф — в сезоне-2019/20 «Аризона» уступила в первом раунде. В нынешнем сезоне «Койотис» занял 13-е место в Западной конференции, набрав 77 очков в 82 матчах.