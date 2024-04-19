Россиянин Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона в НХЛ

Никита Кучеров второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром сезона в НХЛ

На счету Кучерова 144 очка в 81 матче. Он стал вторым россиянином, кому удалось дважды стать лучшим по системе «гол плюс пас» в НХЛ, после Евгения Малкина

Никита Кучеров (Фото: David Kirouac / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и получит награду «Арт Росс Трофи».

«Тампа» заключительный матч «регулярки» провела накануне, победив «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 6:4. У Кучерова в этом сезоне 44 гола и 100 передач в 81 матче. У ближайшего преследователя, Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш»140 (51+89) очков.

Предыдущие три сезона лучшим бомбардиром сезона был канадец Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

В предыдущий раз Кучеров становился лучшим бомбардиром сезона в 2019 году, набрав 128 очков.

Из россиян дважды обладателем «Арт Росс Трофи» был только форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (2009, 2012 годы), а всего награду получали только три россиянина (помимо Кучерова и Малкина, это Александр Овечкин в 2008-м).

У Кучерова второй показатель результативности в XXI веке после Макдэвида (153 очка в 2023-м) и третий в истории НХЛ среди крайних форвардов. Он первым из россиян в истории НХЛ отдал 100 передач на гол за сезон.