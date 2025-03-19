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Вернувшийся в сборную Дзюба не сдержал слез во время гимна России

Дзюба не сдержал слез во время гимна России перед матчем с Гренадой
Артем Дзюба проводит первый матч за сборную с 2021 года. Во время исполнения гимна России перед матчем с Гренадой 36-летний форвард заплакал
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Нападающий сборной России Артем Дзюба, проводящий первую игру за национальную команду после Евро-2020, заплакал во время гимна России перед товарищеским матчем с Гренадой.

Встреча проходит на стадионе «Динамо» в Москве.

Дзюба был назначен капитаном команды.

Гимн России перед игрой исполнил Денис Майданов.

Дзюба 17 марта говорил, что встреча с Гренадой может стать его «последним танцем» в сборной и он снова хочет ощутить свои эмоции во время гимна на поле.

Футболист делит лидерство по голам за сборную с Александром Кержаковым — у них по 30 мячей.

В матче Россия — Гренада идет первый тайм. Данил Пруцев открыл счет на 16-й минуте.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Артем Дзюба
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