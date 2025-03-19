Вернувшийся в сборную Дзюба не сдержал слез во время гимна России
Нападающий сборной России Артем Дзюба, проводящий первую игру за национальную команду после Евро-2020, заплакал во время гимна России перед товарищеским матчем с Гренадой.
Встреча проходит на стадионе «Динамо» в Москве.
Дзюба был назначен капитаном команды.
Гимн России перед игрой исполнил Денис Майданов.
Дзюба 17 марта говорил, что встреча с Гренадой может стать его «последним танцем» в сборной и он снова хочет ощутить свои эмоции во время гимна на поле.
Футболист делит лидерство по голам за сборную с Александром Кержаковым — у них по 30 мячей.
В матче Россия — Гренада идет первый тайм. Данил Пруцев открыл счет на 16-й минуте.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности
Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»
Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»
Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России
Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией
В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов