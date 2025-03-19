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«Крылья Советов» отреагировали на сообщения о скорой отставке тренера

В «Крыльях Советов» опровергли сообщения о скорой отставке тренера Осинькина
Sport24 сообщил, что Игорь Осинькин покинет «Крылья Советов» до конца недели. Замгендиректора клуба Пименов сказал, что кто-то «раскачивает ситуацию» перед игрой команды с «Локомотивом»
Игорь Осинькин
Игорь Осинькин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Заместитель гендиректора самарских «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг «Спорт-Экспрессу» информацию о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера.

Ранее в среду Sport24 сообщил, что Осинькин может покинуть пост до конца недели, а на смену ему рассматривают среди прочих кандидатов Сергея Игнашевича и Магомеда Адиева.

«Это не так. Интересно, кому нужно раскачивать ситуацию перед игрой с «Локомотивом»?» — сказал Пименов.

Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в РПЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал махачкалинского «Динамо»

«Крылья Советов» после возобновления РПЛ взяли только одно очко в трех матчах и занимают 12-е место в турнирной таблице. Во время зимней паузы новым председателем совета директоров клуба стал вице-губернатор Дмитрий Яковлев, а гендиректором — Роберт Тер-Абрамян.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года, сообщения о его возможной отставке появлялись и ранее в этом сезоне.

В 22-м туре самарцы сыграют с «Локомотивом» 28 марта.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов Игорь Осинькин
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