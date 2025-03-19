«Крылья Советов» отреагировали на сообщения о скорой отставке тренера
Заместитель гендиректора самарских «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг «Спорт-Экспрессу» информацию о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера.
Ранее в среду Sport24 сообщил, что Осинькин может покинуть пост до конца недели, а на смену ему рассматривают среди прочих кандидатов Сергея Игнашевича и Магомеда Адиева.
«Это не так. Интересно, кому нужно раскачивать ситуацию перед игрой с «Локомотивом»?» — сказал Пименов.
«Крылья Советов» после возобновления РПЛ взяли только одно очко в трех матчах и занимают 12-е место в турнирной таблице. Во время зимней паузы новым председателем совета директоров клуба стал вице-губернатор Дмитрий Яковлев, а гендиректором — Роберт Тер-Абрамян.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года, сообщения о его возможной отставке появлялись и ранее в этом сезоне.
В 22-м туре самарцы сыграют с «Локомотивом» 28 марта.
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