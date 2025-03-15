Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в РПЛ
Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Гамид Агаларов (29-я и 75-я минуты, второй мяч с пенальти), Мохамед Аззи (38) и Шамиль Гаджиев (89).
На 49-й минуте защитник самарцев Илья Гапонов получил красную карточку за фол последней надежды.
«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 19 очками расположились на 12-й строчке.
В следующем туре «Динамо» 29 марта в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Крылья Советов» днем ранее примут столичный «Локомотив».
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