Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль сделал Гамид Агаларов

Фото: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Гамид Агаларов (29-я и 75-я минуты, второй мяч с пенальти), Мохамед Аззи (38) и Шамиль Гаджиев (89).

На 49-й минуте защитник самарцев Илья Гапонов получил красную карточку за фол последней надежды.

«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 19 очками расположились на 12-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 29 марта в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Крылья Советов» днем ранее примут столичный «Локомотив».