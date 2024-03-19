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Россиянка победила 43-летнюю Винус Уильямс на старте турнира в Майами

Россиянка Шнайдер победила 43-летнюю Винус Уильямс на старте турнира в Майами
Диана Шнайдер обыграла семикратную победительницу турниров «Большого шлема» со счетом 6:3, 6:3
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Майами.

В первом матче 19-летняя россиянка победила 43-летнюю американку Винус Уильямс, бывшую первую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Шнайдер станет другая американка Мэдисон Киз, посеянная на турнире под 17-м номером.

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Шнайдер сейчас занимает 62-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA.

Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема», сейчас занимает 457-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир в Майами с призовым фондом почти $9 млн относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Диана Шнайдер Винус Уильямс
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