Россиянка победила 43-летнюю Винус Уильямс на старте турнира в Майами
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Майами.
В первом матче 19-летняя россиянка победила 43-летнюю американку Винус Уильямс, бывшую первую ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.
Следующей соперницей Шнайдер станет другая американка Мэдисон Киз, посеянная на турнире под 17-м номером.
Шнайдер сейчас занимает 62-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA.
Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема», сейчас занимает 457-ю строчку в рейтинге WTA.
Турнир в Майами с призовым фондом почти $9 млн относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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