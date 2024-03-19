«Спартак» второй раз проиграл «Металлургу» в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Московский «Спартак» уступил в гостях магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:1 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Единственную шайбу забросил Егор Коробкин (46-я минута).
В состав «Спартака» вернулся 40-летний Илья Ковальчук, пропустивший последние четыре матча плей-офф. Результативными действиями форвард не отметился.
Счет в серии до четыре побед стал 2–0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 21 марта в Москве.
«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2). «Спартак» был четвертым в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл череповецкую «Северсталь» (4–1).
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