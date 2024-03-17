Илья Ковальчук пропустил четвертый матч «Спартака» в плей-офф подряд
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, которому главный тренер Алексей Жамнов обещал дать возможность сыграть во втором раунде плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом», не попал в заявку на первый матч серии.
Игра проходит в Магнитогорске.
15 марта Жамнов говорил, что Ковальчук готов играть. Сам 40-летний форвард заявлял, что у него нет никаких микротравм, а его выход на лед зависит от решения тренера.
В первом раунде с череповецкой «Северсталью» (4–1) Ковальчук сыграл только во втором матче — единственном в серии, который «Спартак» проиграл (1:2). После игры Жамнов называл глупостями поиск связи между выходом Ковальчука и поражением
На следующую встречу Ковальчук не вышел, а «Спартак» победил 7:3.
Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 21 матче.
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