Илья Ковальчук пропустил четвертый матч «Спартака» в плей-офф подряд

Форвард в первом раунде сыграл только одну встречу против «Северстали», и это оказался единственный матч, в котором «Спартак» уступил. Во втором раунде с «Металлургом» Жамнов обещал выпустить Ковальчука

Илья Ковальчук (Фото: Телеграм-канал ХК «‎Спартак» (Москва))

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, которому главный тренер Алексей Жамнов обещал дать возможность сыграть во втором раунде плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом», не попал в заявку на первый матч серии.

Игра проходит в Магнитогорске.

15 марта Жамнов говорил, что Ковальчук готов играть. Сам 40-летний форвард заявлял, что у него нет никаких микротравм, а его выход на лед зависит от решения тренера.

В первом раунде с череповецкой «Северсталью» (4–1) Ковальчук сыграл только во втором матче — единственном в серии, который «Спартак» проиграл (1:2). После игры Жамнов называл глупостями поиск связи между выходом Ковальчука и поражением

На следующую встречу Ковальчук не вышел, а «Спартак» победил 7:3.

Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 21 матче.